Una nueva renuncia se suma al Gobierno de Alberto Fernández. Este miércoles, presentó su renuncia la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y ya es quinta baja de funcionarios de primera línea que sufre el Ejecutivo nacional. Los rumores de la salida de Bielsa comenzaron a resonar con fuerza hace algunos días. El potencial sucesor se estima que será el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, pero aún no hay confirmación oficial.

No obstante, anterior a Bielsa, en abril renunció el titular de Anses, Alejandro Vanoli; y en su lugar asumió la ministra bonaerense Fernanda Raverta. En agosto, la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, dejó su cargo por diferencias con el ministro de la cartera, Nicolás Trotta. El mismo mes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le pidió la renuncia al secretario de Energía, Sergio Lanziani. En su cargo fue designado el diputado del Frente de Todos por Neuquén, Darío Martínez.

En tanto, a principio de abril, por el escándalo de sobreprecios en alimentos, se le pidió al renuncia al secretario de Articulación de la Política Social en el Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Calvo. Tras su salida, 15 funcionarios presentaron sus renuncias: Carlos Montaña (subsecretario de Asistencia Crítica); Fabio Frega (coordinador de Planificación de Abordaje Integral); Pedro Procopio (coordinador de Depósito Metropolitano); Ana Barcheta (directora Nacional de Emergencia); Carolina D´Ambrossio (coordinadora Técnica de Asistencia Social Directa); Florencia Plano (directora de Asistencia Crítica); Agustina Brea, (directora de Asistencia Institucional); Gastón Lasalle (directora Nacional de Gestión y Asistencia Urgente); Cristian Escudero (director de Ayudas Urgente), Víctor Oviedo (coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales); Ignacio Sabaini (coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes); Gabriel Giurliddo (director de Talleres Familiares y Comunitarios); Federico Ludueña (director Nacional de Articulación).

La carta de Cristina y ajustes en la gestión

Varios rumores son los que indicaban que la salida de Bielsa se debía la misiva que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner que hablaba de "funcionarios que no funcionan". "En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los 'defectos' que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", lanzó la vicepresidenta. El llamado de atención de la presidenta del Senado no pasó desapercibido.

No obstante, no es el primer llamado de atención que el presidente Alberto Fernández tiene para con sus funcionarios. A Vanoli se le pidió la renuncia al considerar que debía haber "una gestión más cercana a las necesidades de la gente", en el marco de una pandemia, una crisis económica y social que atraviesa la Argentina. El Presidente, observaba que en la ANSES "faltaba la acción y el dinamismo" que se requiere en la situación de emergencia que traviesa el país por la pandemia de coronavirus, anunció esta mañana que la reemplazante será Raverta.

"Los tiempos políticos y las circunstancias imponen, y mucho más en circunstancias complejas cambios de posiciones en el equipo de colaboradores para lograr los mejores resultados en cada momento”, había expresado el ex funcionario en su carta de renuncia.