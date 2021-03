Dos días después de una protesta despoblada cuyo dato saliente fue la macabra imagen de las bolsas mortuorias arrojadas frente a la Casa Rosada, el mensaje del presidente Alberto Fernández tuvo un tono duro contra la oposición, con punto cúlmine en el anuncio que presentará una querella criminal por administración fraudulenta y malversación de caudales contra el gobierno de Mauricio Macri por la deuda récord tomada y dilapidada durante esos años. "Que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía", advirtió en un tramo en el que los aplausos taparon las provocaciones que lanzaban desde la bancada de Juntos por el Cambio. En lo que podría considerarse el inicio de la campaña electoral, el Presidente marcó toda una serie de temas -salud, vacunas, educación, pobreza, tarifas, derechos humanos, justicia- en las que sus medidas se diferenciaron de las del "gobierno anterior", apuntándole a una oposición a la que vinculó con los poderes económicos concentrados.

Había dudas en cuanto al tono que mantendría el Presidente durante su discurso. Si prevalecería la idea de mantener alto el lema "Argentina unida" o si volvería al enojo que mostró días atrás en la conferencia de prensa en México. No fue ni lo otro ni lo otro. Aunque si bien no hubo enojo, sí un eje -especialmente en la primera mitad- en la que se dedicó a poner de relieve las cosas que hizo la oposición que ahora lo critica cuando estuvo en la Casa Rosada. Les pidió que "al menos reconozcan sus errores" y también que "tengan sobriedad" cuando se ponen a hablar de lo que supuestamente se debería hacer en materia económica y social. "Tuvo cuatro años para hablar, ¿por qué no me deja hablar a mí ahora?", le lanzó al diputado macrista Fernando Iglesias, quien junto a su coequiper Waldo Wolff se dedicó a tratar de interrumpirlo. Cristina Kirchner le colocó una mano sobre la suya para apaciguarlo.

Arrancó el discurso comentando que el año anterior le había tocado encabezar su primer inicio de sesiones pocos días antes que se declarara la pandemia. "No estábamos en una situación cómoda. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como nunca antes lo había estado, un sistema de salud quebrado que mantenía cerrado hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían acabado con el agua", enumeró. Frente a esto, continuó, estaban los que le exigían cuidar la rentabilidad antes que la salud y quienes negaban la pandemia. "Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno", sostuvo.

Un funcionario que trabajó en el discurso explicaba que se trataba de todos datos ciertos. Que el Gobierno no abandonó la idea de la "Argentina unida" pero que un sector recalcitrante de la oposición había corrido tanto el eje durante la pandemia llevando el debate a niveles imposibles. "Se trata de una minoría. Por eso planteamos la unidad con las 'inmensas mayorías'", añadía. De hecho, el Presidente termina planteando la propuesta de la unidad pero con quienes "no quieren un Estado ausente" y buscan "una Argentina inclusiva". Sin dudas, el punto clave fue la denuncia por el endeudamiento. "Nos sirve para enmarcar las negociaciones con el FMI y también para remarcar la responsabilidad de la oposición en el desastre. Si es verdad que el propio Fondo está recabando información sobre lo sucedido", comentaban en Gobierno.

En distintos tramos, marcó en la otra vereda no sólo al macrismo sino también a las empresas que buscaban ganancias extras con las telecomunicaciones - en referencia al Grupo Clarín-, a una prensa que responde a grupos económicos y a un Poder Judicial al que situó "casi en los márgenes del sistema republicano". ¿Será el tono de la campaña? "Esperamos que sí. Siempre estos mensajes sirven para alinear y en este caso esperamos ordenar un poco el mensaje, que es algo que necesitamos", explicaba el asesor.