Julián Domínguez por el acuerdo de la carne: "No aumentarán los precios"

El ministro Agricultura, Ganadería y Pesca habló con Roberto Navarro sobre el resultado de la reunión con la Mesa de Enlace por el precio de la carne y descartó aumentos.

El flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, habló con Roberto Navarro en El Destape Radio acerca de la reunión con gobernadores y la Mesa de Enlace, la reapertura de las exportaciones y el precio de la carne.

"Para este ministro, la carne es un bien público, social de los argentinos y de carácter cultural. Qué significa esto, que tener un modelo sostenible y sustentable de la ganadería tiene que ver con el derecho de los argentinos de acceder al consumo de carne y, también, con sustentar y defender el negocio de las exportaciones argentinas", arrancó Julián Domínguez al aire de Navarro 2023.

Luego de la reunión con gobernadores y los principales representantes de la Mesa de Enlace, el Gobierno resolvió reabrir las exportaciones de carne a China a partir del lunes. El ministro anunció la medida para destrabar parcialmente la restricción que se habían impuesto para frenar la disparada del precio en mostrador de los comercios nacionales por el acople con los valores internacionales.

Sobre la reunión, el ministro detalló: "Lo que nos plantearon las entidades es que habían 140 mil cabezas de ganado viejas que no podían vender. Esto lo certificó el Senasa, los gobernadores y eso hacia fin de año tiene que estar resuelto".

En esta línea, en torno al reclamo de los empresarios ganaderos sobre la exportación de la carne, aclaró: "Si la exportación está cerrada, macanean para comprimirle el precio al productor. Son 300 mil los productores en la Argentina, los que tienen este problema son los de zonas más marginales que retienen al animal porque les da seguridad pero no tienen pasto para alimentarlo, ni el animal garantiza reproducción".

"Estamos para resolver los problemas pero con un criterio para que los argentinos puedan acceder a comer un bien público", continuó. "Para eso tenemos que tener una ganadería sustentable y para eso las fábricas tienen que crecer", propuso.

"La zona que expandió la agricultura achicó los espacios de la ganadería: hoy tenemos que lograr mayor peso de faena y el mejoramiento de productividad a partir del rendimiento de la preñez. No hay fórmulas, que no macaneen, nunca han exportado tanto como este año", insistió.

Sobre las medidas de cara al futuro, Domínguez aseguró: "Lo que tengo que establecer son reglas de juego que den previsibilidad. El saldo exportable está directamente vinculado al stock del rodeo, a la preñez, a la productividad, al precio y al consumo de los argentinos; de ahí sale el saldo exportable". "Yo no soy empleado de los mercados, China tiene que ser una oportunidad y no un problema. Si no fijamos reglas que le den previsibilidad y un horizonte al negocio, cualquiera dice cualquier cosa sin sustento", disparó.

"Lo que voy a hacer con el respaldo del INTA, del Senasa y las universidades es garantizar una ecuación para las reglas del futuro. Algunos se prejudicarán pero el interés general está sobre los negocios particulares", afirmó.

Tras ser consultado por el aumento del precio de la carne, aseguró que no sucederá "de ninguna manera". "140 mil cabezas de ganado no pueden afectar un rodeo de 53 millones", precisó. "Estos son números, no es imaginación, es una ecuación de un modelo, como en todas las economías, que tiene un sustento técnico y científico", insistió.

"Si algunos gritan como chancho degollados, bueno. Yo no vine para ser un ministro del mercado sino de la nación de un país agroalimentario. Yo voy a dialogar con todo el mundo, pero no voy a hacer los sectores quieren que haga", continuó al tiempo que vaticinó que "eso, seguramente, va a devenir en productividad, mayor saldo exportable".

"Quieren la apertura de todo, pero si abrimos la exportación como ellos plantean, nos quedamos sin ganadería. A mí no me van a correr con el Mercado", reclamó. "El modelo de desarrollo lo tenemos que definir los argentinos, si lo define el mercado estamos fritos. El modelo lo tiene que definir el interés general de nación", ratificó.

"Al que no le gusta, bueno, lo que tenemos que garantizar es que nuestras decisiones son justas, no que son arbitrarias o caprichosas porque son para el bien de todos. No voy a ser empleado de los reclamos de cada entidad, están convocados a contribuir al interés general de la nación. Voy a trabajar para lo que convenga al modelo de crecimiento para la Argentina, esa es la indicación que tengo del Presidente", concluyó.