Frederic apuntó duramente contra la gestión de Santilli en Seguridad

La ministra de Seguridad criticó al gobierno de la Ciudad y negó los resultados positivos de Juntos por el Cambio. "Hay más homicidios que en Santa Fe", afirmó.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, cruzó fuertemente al precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, por la gestión dentro de su jurisdicción actual. Mientras Juntos por el Cambio celebra lo realizado hasta el momento, desde el Gobierno apuntan duramente a la falta de políticas de prevención y cuidado para ciudadanos y ciudadanas. "Hay más homicidios en la Ciudad de Buenos Aires que en Santa Fe, es donde más crecieron", afirmó.

En diálogo con "Maldita Suerte", por El Destape Radio, la líder de la cartera de Seguridad puso un freno a los números lanzados desde la oposición y avisó: "En todo el país descendieron los delitos durante el 2020, en un 14%. No es ejemplo de una buena gestión, como dicen desde Juntos por el Cambio". Aunque, redobló la apuesta: "Sí es un ejemplo de mala gestión el incremento que ha habido en los homicidios, que es un dato muy objetivo. En la Ciudad subió un 22% la tasa de homicidios, pasaron de 3,3%, es decir tres homicidios cada 100 mil habitantes en 2019, a 4,1%. No hay una política de prevención".

De todas formas, no es la única crítica que lanzó durante la entrevista. Frederic puntualizó, especialmente, en el caso del oficial de la Policía de la Ciudad, desaparecido hace más de dos años. Con respecto al caso de Arshak Karhanyan, joven de 29 años del que todavía no hay ningún avance significativo en la causa. "No tienen una política de cuidado para su cuerpo policial. Lleva 30 meses desaparecido, la policía de la Ciudad hizo muy mal las pericias sobre teléfonos y computadoras, el mismo fiscal pidió que la causa pase al fuero federal. Hay varios datos que muestran que Santilli no resolvió los problemas que hay en la Ciudad".

Mientras la madre cuestiona al accionar de las autoridades de dicha jurisdicción, la ministra de Seguridad expresó: "Tuvimos una reunión y se aprobó desde la presidencia un aumento en la recompensa para cualquiera que pueda ofrecer información sobre su paradero. También se puede llamar al 134 para brindar datos". Y avisó, de cara al futuro: "Está pendiente la decisión de la Cámara de Casación Penal para pasar la causa al fuero federal bajo la figura de desaparición forzada. No tienen respuesta, no cuidan la investigación y tampoco intentan hacerla más profesional".

Uno de los temas del día fue, sin lugar a dudas, el mensaje destituyente de Mauricio Macri de cara a las elecciones 2021 sobre "cambien o se van a tener que ir". Sobre esto, Frederic admitió no haber escuchado la entrevista: "Si esa es la frase, muestra una vez más que este referente, que creo que a perdido ese lugar incluso entre los propios, no tiene ni el más mínimo respeto del funcionamiento democrático. ¿Desde cuándo cuando uno pierde una elección a medio término se tiene que ir? Es absurdo". Y sentenció duramente: "Después de lo que ocurrió con el contrabando de armamento a Bolivia, las reflexiones del expresidente Macri sobre la democracia dejan bastante que desear".

La polémica de la semana

Las declaraciones de la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, siguen resonando en todos los ámbitos. Para la exgobernadora de la provincia no es lo mismo consumir marihuana en Palermo que en una villa, a causa del narcotráfico. "Hay que diferenciar el consumo problemático del que no lo es. En nuestro país, el consumo más problemático es el alcohol y no el cannabis ni otras drogas ilegales. Hay que abordarlo desde el punto de vista de la salud pública y no desde el previsionismo o la criminalización, que es lo que pasa en nuestro país hace muchos años", opinó Sabina Frederic ante la consulta.

Al mismo tiempo llamó a generar un debate para ver cómo hacer para cuidar a quienes sí tienen problemas de adicciones y lanzó contra Juntos por el Cambio: "Debemos evaluar el funcionamiento de la ley que encarceló a cantidades enormes de consumidores, sobre todo, durante el gobierno de Bullrich y Vidal donde el narcotráfico no cesó". Y sentenció: "Kicillof fue clarísimo, es una mirada discriminadora y da cuenta de lo que hicieron a nivel provincial y nacional. Hubo una persecución de jóvenes pobres, consumidores de marihuana y una estigmatización en algunos territorios del país, y no en otros. Sobre todo en aquellos lugares donde vive la gente más pobre como si los consumidores de Palermo no fuesen a comprar a esos barrios. La política criminal de Vidal es un ejemplo más del fracaso en la lucha contra la inseguridad".

