Ferraresi aclaró que el acuerdo con el FMI no recorta en viviendas: "Vamos a invertir más fuerte"

Lo afirmó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien enfatizó que desde el área están entregando viviendas de las 55 mil que quedaron paralizadas en 2016 y 2017. Por otra parte apunto con la falta de políticas habitacionales en CABA.

En el marco del principio de acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi aclaró que el entendimiento con el organismo internacional "no significa recorte, por ejemplo en el tema vivienda". "Tenemos la convicción de invertir más fuerte que en 2021. Vamos en ese camino", remarcó.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario destacó que desde el área están "entregando viviendas de las 55 mil que quedaron paralizadas en 2016 y 2017”, durante el Gobierno nacional de Mauricio Macri. En esta línea adelantó que en la primera semana de marzo "vamos a estar entregando la vivienda 40 mil de nuestra gestión y estamos en proceso de ejecución en más de 110 mil”.

Respecto al acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en Diputados fue contundente al sostener que "el concepto en el Frente de Todos es la unidad" y resaltó que "es un Frente que tiene subjetividades y visiones distintas de algunas temáticas". "Lo peor que nos puede pasar es perder esa capacidad de debate”, destacó.

En este sentido sostuvo que “el debate los mantiene vivos por lo que "el posicionamiento de Máximo me parece excelente porque el presidente del bloque es el que tiene que defender este acuerdo con el FMI, si uno no está convencido de lo que va a hacer no puede convencer a nadie”.

Crítica a CABA

Por otra parte, Ferraresi se refirió a la política de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires: "La CABA no tiene política de viviendas. Tienen desarrollos urbanos clase ABC1. Son políticas expulsivas”.

En otro pasaje, Ferraresi destacó que Alberto Fernández haya convocado a una gran interna para las elecciones presidenciales. "El presidente planteó que la próxima conducción del FdT tiene que salir de unas primarias y en esas primarias seguramente nos vayamos alineando de manera distinta o no", completó.

Pese a las internas, hizo referencia al movimiento y manifestó que “va tomando su forma". "Creo que el kirchnerismo marcó una época y un gobierno que dio transformaciones impresionantes y no creo que se genere un kirchnerismo sin Cristina", dijo Ferraresi, quien agregó: “Puede haber expresiones que hoy se alinean de una determinada manera".