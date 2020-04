Aníbal Fernández: "Estoy donde me necesite el Presidente"

El actual interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Aníbal Fernández, dio a conocer las razones por las cuales tomó el lugar de Santa Cruz a pesar de haber sido una pieza importante en el armado del frente que sacó al macrismo del poder y añadió que el está para estar "donde lo pongan" y en "donde el Presidente lo necesite".

Las definiciones de Aníbal Fernández fueron en una entrevista con Volver Mejores, por El Destape Radio, y allí el ex Jefe de Gabinete explicó que "hoy tiene un amigo que es presidente" además de que, previo a que se conozca que iba a ser candidato, "hablaba casi todos los días".

Por otro lado, dejó en claro que, cuando pensaban que Cristina Kirchner iba a ser candidata, el "no tenía ganas de ser parte del Gabinete" y remarcó que, cuando Alberto Fernández tuvo que elegir a sus ministros, "el sabía que yo no quería formar parte de la gestión".

Por otro lado, en el mismo sentido reveló que luego tuvieron una charla y se juntaron en la Casa Rosada en una reunión que duró más de una hora y media. "Me dijo venite, fui y hablamos como una hora y medio. No me ofreció nada, no me pidió nada y yo tampoco le pedí nada a él", cerró.