Gildo Infrán con Alberto Fernández: "Estamos orgullosos de nuestra identidad"

El Presidente y el gobernador de Formosa recientemente reelecto encabezaron un acto para celebrar el aniversario de la provincialización de Formosa.

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezaron este miércoles en la Plaza San Martín de la ciudad capital formoseña la celebración del 68vo. aniversario de la provincialización de ese distrito. "Estamos orgullosos de nuestra identidad", dijo Insfrán.

Fernández, quien fue declarado Huésped de Honor, estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. El martes, Fernández respaldó a Katopodis cuando, en el acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en La Rural, dijo sobre el ministro: "Llevó adelante un plan de obras públicas como la Argentina no había vivido antes. Lo hizo con un nivel de transparencia que nadie le puede poner una sola mácula a su gestión".

"Estamos orgullosos de nuestra identidad", sostuvo Insfrán en la celebración, que evoca lo ocurrido en 1955, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando fue promulgada la Ley 14.408 que declaró como provincia al por entonces "territorio nacional". Unos 30 mil formoseños formaron parte del denominado Desfile de la Provincianía.

"Ha sido un enorme placer compartir las celebraciones del 68° aniversario de la Provincialización de Formosa con el pueblo y su gobernador", tuiteó el Presidente tras el evento y añadió: "En 1955, con Perón como presidente, la voluntad de las y los formoseños se hizo realidad: ser protagonistas de su destino".

En este marco, Insfrán, quien el pasado domingo logró la reelección casi el 70% de los votos, usó sus redes sociales para recordar "con admiración a aquellos hombres y mujeres de esta tierra que gestionaron el sueño de la provincianía ante el general Juan Domingo Perón, haciéndolo realidad el 28 de junio de 1955". Además, señaló: "Somos un pueblo unido y organizado que luchó por ser artífice de su propio destino y no es instrumento de la ambición de nadie".

Alberto Fernández: "Los que construimos escuelas y hospitales somos nosotros"

El presidente Alberto Fernández valoró este martes las políticas de obras públicas de su gestión. En el acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en La Rural, expresó: "Nos tocaron tiempos difíciles, pero no dejamos de hacer. Hicimos obras públicas porque creímos que todo el país las necesitaba, no hay un solo municipio de la Argentina que no haya recibido una obra pública. Si lo hay, quiero que venga acá, se pare ahí y me llame mentiroso". Fernández le envió un guiño al precandidato presidencial Sergio Massa, quien antes expuso en el mismo evento. "Acaban de escuchar la opinión del futuro presidente", dijo.

"Los que hacemos hospitales en la Argentina somos nosotros. Los otros lo que hacen es decir que los hospitales sobran y que no tienen médicos. Los que tuvimos que montar treinta y pico de hospitales modulares en tiempo récord en medio de la pandemia fuimos nosotros", sostuvo el Presidente. Y agregó: "Los que construyen centros de atención infantil, jardines de infantes, escuelas y universidades somos nosotros".