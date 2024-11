Los medios de Santiago Caputo: el editorial de Roberto Navarro

El periodista y conductor Roberto Navarro hizo una análisis sobre el rol de los medios de comunicación en el país y aseguró que existe "una degradación donde todo es mentira" y "hay un crescendo de la violencia". Lo ejemplificó con el tratamiento mediático de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la que "no fueron capaces de mostrar ninguna parte del expediente".

"Lo que pasó ayer en los medios respecto a la falaz condena a Cristina Fernández de Kirchner fue una degradación, no solo del oficio sino de la democracia, de los términos de convivencia. No solo hubo mentiras al por mayor, no se les cae una verdad, no son capaces de mostrar ninguna parte del expediente ni una prueba. Va in crescendo el nivel de violencia y cualquier papanata, insulta a quien fue dos veces presidenta de la Nación", dijo Navarro en El Destape 1070.

Para el periodista, en los medios de comunicación "hay una degradación donde todo es mentira y hay un in crescendo de la violencia", que "se suma" a la que se vive en las redes sociales como X. "Esto es todo posverdad, es todo mentira, y hay un gran nivel de agresión. Alguna vez nos enojamos con Jorge Lanata, que lo hizo una o dos veces, pero que no era parte de su dinámica diaria agredir y difamar todo el tiempo. No había una violencia como método", se quejó.

Sin embargo, el fundador de El Destape hizo mención al caso de dos medios internacionales que recientemente anunciaron que "se están yendo" de la red social de Elon Musk. "Esto que están haciendo grandes medios del mundo debería permitirnos reflexionar. Si no mejoramos la forma en que dialoga la sociedad, no vamos a mejorar la democracia", remarcó en alusión al caso de la postura del medio español La Vanguardia y del británico The Guardian. Y agregó: " Que no mejore la democracia, al que no le conviene es al hombre de a pie, que necesita de la democracia".

Navarro, luego de cuestionar que el gerente de programación de La Nación+, Juan Cruz Ávila, visitara el martes pasado al asesor presidencial Santiago Caputo, comentó que "menos Luis Majul" todos los periodistas de esa señal van a pasar al canal América. "A la misma hora te vas a encontrar con Esteban Trebuqc y después con Majul", reveló.

El periodista adelantó que quedarán fuera de la programación Antonio Laje y Luis Novaresio.