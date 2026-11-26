El Gobierno de Tucumán advirtió sobre el impacto de la recesión en la economía cotidiana, como la caída del consumo, cierre de comercios, endeudamiento de las familias y reducción de los fondos que reciben las provincias. El diagnóstico oficial señala que el deterioro de los ingresos limita la capacidad de compra de los hogares y profundiza las dificultades para sostener la actividad comercial.

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El gobernador Osvaldo Jaldo puso el foco en la situación de los negocios que no lograron sostenerse frente a la caída de las ventas. "Hoy se ve lamentablemente que hay comercios que han aguantado hasta donde han podido, pero muchos bajaron la persiana", sostuvo.

Otro de los aspectos que señaló fue el endeudamiento de las familias, que reduce el margen disponible para los gastos cotidianos y profundiza la contracción del consumo: "Hoy vemos que se ha producido en la Argentina un endeudamiento en un sector importante de la sociedad, que nunca en ningún gobierno, en los años que yo llevo, escuché que en la agenda de los gobiernos nacionales esté el endeudamiento de las personas".

En esa línea, agregó que "si se van endeudando no hay duda que le queda menos margen para gastar y menos margen para consumir".

La caída del consumo golpea las cuentas provinciales

El mandatario también puso el acento en las consecuencias fiscales de la retracción económica. Jaldo explicó que la menor actividad comercial repercute en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los principales componentes de la coparticipación federal.

"Todos los meses baja la recaudación del IVA, y el IVA es sinónimo de consumo. Baja el consumo, baja el IVA, baja el IVA, baja la coparticipación en las provincias", señaló.

En esa línea, indicó que las provincias que no cuentan con actividades como la minería o la producción petrolera dependen en gran medida de los fondos coparticipables para sostener sus presupuestos, y afirmó que los gobernadores plantearon ante Nación su preocupación por la evolución de los recursos.

Al respecto, remarcó: "Los gobernadores sabemos que tenemos que arreglarnos con lo que por ley nos corresponde y aplicar de la mejor manera los recursos que disponemos en cada uno de los distritos".

El reclamo por medidas que mejoren los ingresos

Jaldo también mencionó la inflación y el riesgo país entre las variables macroeconómicas que condicionan la economía. Sobre este último indicador, explicó que su aumento encarece el acceso al crédito tanto para el sector público como para el privado y dificulta el financiamiento de las personas, las empresas y los Estados.

Frente a ese escenario, consideró que el Gobierno nacional debe adoptar medidas que permitan mejorar los ingresos de la población y lograr que una eventual recuperación económica se refleje en la vida cotidiana: "Yo creo que hay que ser optimista, creo que la Argentina es un país con mucho potencial, pero sí no hay duda que el gobierno nacional tendrá que tomar las medidas necesarias, porque la gente está muy mal".

Y agregó que "la gente ya aguantó demasiado, la gente ya le dio casi tres años de gracia a este gobierno nacional y creo que ya era hora que algún beneficio le empiece a llegar a la gente".

La postura de Tucumán frente a la gestión nacional

El mandatario tucumano abordó la relación institucional con la gestión de Javier Milei y defendió la cooperación entre Nación y Provincia. En ese marco, subrayó que Tucumán acompañó diversas iniciativas del Ejecutivo nacional tanto en Diputados como en el Senado, al tiempo que valoró el trabajo articulado con la Casa Rosada para reactivar obras de infraestructura que se encontraban paralizadas.

Asimismo, afirmó que su administración desea el éxito del Gobierno nacional y tomó distancia de los sectores que buscan obstruir su gestión y concluyó: "Nosotros apostamos a que al gobierno nacional le vaya bien. No somos de aquellos que apostamos que a alguien le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien o podamos surgir".