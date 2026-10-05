EE.UU. abre una oficina en Argentina con foco en la lucha antinarco y el crimen organizado

A un mes y medio de ofrecer Buenos Aires como sede anual de la mayor cumbre internacional de la DEA, el gobierno de Javier Milei anunció que Estados Unidos abrirá una unidad especial en el país para aumentar la asistencia financiera y política en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una descripción que Donald Trump y sus aliados regionales utilizan muchas veces para designar a grupos criminales y también a muchos opositores o personas, organizaciones y partidos políticos que lo critican.

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Desde el Gobierno Nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva hizo el anuncio y celebró la alianza "estratégica" con Estados Unidos. "Una nueva unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), la oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá base en nuestro país y contará con USD 7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, multiplicando por diez la inversión en cooperación", escribió en sus redes.

"Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región", agregó.

Su cartera informó que el gobierno de Trump comprometió un fondo total para la región de 13,35 millones de dólares para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una de las pocas áreas en la que Washington está dispuesto a enviar fondos frescos a América Latina. "La decisión implica multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes y permitirá profundizar el desarrollo de proyectos conjuntos y la adquisición de equipamiento para fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales", destacó el Ministerio.

Este acuerdo, además, se enmarca en un momento en que el gobierno de Milei califica a periodistas y hasta opositores como "terroristas" y "criminales", y, bajo el amparo de un sorpresivo interés por la causa Malvinas, intenta crear un Consejo Nacional de Seguridad con fondos propios. "Argentina y Estados Unidos vienen profundizando su cooperación en materia de seguridad a través del intercambio de información, la inteligencia criminal, la capacitación, la asistencia técnica y el trabajo operativo conjunto", aseguró el comunicado del Ministerio de Seguridad.

A nivel regional, este acuerdo coincide también con una política de ataques sistemáticos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico a lanchas que identifica como comandadas por narcotraficantes, aunque sigue sin presentar pruebas. Washington no solo mató ya a decenas de personas sin consecuencias legales, sino que además ha utilizado esta política agresiva para amedrentar y amenazar a gobiernos críticos como el de México y el anterior de Colombia. Incluso el hoy candidato presidencial opositor de Brasil, Flávio Bolsonaro, le pidió a la Casa Blanca que lleve esos ataques a las costas del Atlántico frente al estado de Río de Janeiro para atacar a los grupos criminales más importantes de la zona.