El ministro de Educación, Nicolás Trotta apuntó contra el macrismo y los referentes de Juntos por el Cambio por la forma en la que están reclamando sobre las clases presenciales. Además, el funcionario aseguró: "Son responsables de la ruptura de consensos educativos".

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio, el funcionario aseguró que “los cuatro años de Macri se caracterizaron en una caída de la inversión educativa hasta el 4,9% en 2019". Por otro lado, añadió que la idea de la oposición es poner “a los docentes como parte del problema y no de la solución".



Según el ministro, Macri y los funcionarios macristas “son responsables de lo que fue la ruptura de los consensos educativos". Además aseguró que en la gestión de Macri se le dio "la espalda a la escuela, se desinvirtió en la escuela". Por otro lado, indicó: “Macri decía que sobraban las computadoras e interrumpió el Conectar Igualdad" y sostuvo que los que proponen que la educación sea servicio esencial proponen "una política que tiene como objetivo poner a los docentes como parte del problema y no de la solución". Como contrapartida, aclaró: “Somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente" pero "no logramos los objetivos que teníamos en cuanto a la recomposición del salario".



Sobre la vuelta a clases presenciales, aseguró: "Estamos planteando que la decisión se promueva en la mínima unidad geográfica". "En noviembre el Gobierno tomó dos decisiones importantes: un plan de trabajo sobre la presencialidad segura y que los docentes sean grupos priorizados al momento de la presencialidad".



Respecto a los protocolos, aclaró que "la normativa vigente no impone el Estado nacional a jurisdicciones, se construye federalmente y el protocolo que aprobamos en junio se aprobó por unanimidad. Es el base y cada jurisdicción puede tener su propio protocolo más estricto pero no más laxo".