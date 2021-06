Trotta cruzó a Macri por las clases presenciales: "No tiene idea"

El ministro de Educación de la Nación respaldó al gobernador Axel Kicillof, que definió la vuelta gradual a clases por la baja de casos de coronavirus.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al retorno a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires y salió al cruce del ex presidente Mauricio Macri, quien criticó a Kicillof luego de que anunciara la vuelta gradual a las aulas como consecuencia de la baja de casos de coronavirus en el distrito.

"En la provincia de Buenos Aires se van a retomar las clases presenciales en los distritos donde la tasa de incidencia es menor a 500 casos cada 100.000 y del 80% de ocupación", precisó el funcionario nacional, en declaraciones a El Destape Radio. Asimismo, agregó que en PBA "el regreso (a clases presenciales) no es homogéneo, depende de cada distrito". Ante la crítica de un sector de la oposición que dijo que sólo se retornaba a clases presenciales en distritos gobernados por el FDT, dijo: "No sé si Tres de Febrero con Valenzuela o Lanús con Grindetti se pasaron al Frente de Todos. Ahí hay regreso".

Trotta salió al cruce del ex presidente Macri, luego de que emitiera un comunicado cuestionando la decisión de Kicillof. Allí, el ex jefe de Estado sugirió que el gobernador abría las aulas en los distritos gobernados por el Frente de Todos y dejaba en fases más restrictivas a aquellos que gobernaba Juntos por el Cambio. "Macri dice que abran las clases en toda la provincia porque no tiene ni idea lo que pasa, es irresponsable la especulación de apurar las clases presenciales. Los distritos del conurbano van a tener clases presenciales el miércoles porque tienen una incidencia de menos de 500 casos cada 100.000 habitantes; si se superan, automáticamente se vuelve a clases virtuales".

Asimismo, Trotta detalló: "Cualquier distrito arriba de 500 casos no puede volver a la presencialidad. Es una decisión que tenemos que imponer y nos vamos a oponer a cualquiera que vuelva a la presencialidad con más de 500 casos y ponga en riesgo la salud, no importa el color político".

En otro sentido, aseguró: “Córdoba está en clases suspendidas hasta la semana que viene y luego se evaluará. El avance de vacunación de docentes y de la población en general se toma en cuenta para el retorno a la presencialidad", "Todos los intendentes tienen responsabilidad en el cumplimiento de las normas. Por su parte, recalcó que "CABA sigue con los números para clases virtuales" por lo que evaluó que "Horacio Rodríguez Larreta sigue incumpliendo la ley".