A semanas del inicio de un nuevo ciclo lectivo en pandemia, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió echar a los docentes que se nieguen a brindar clases presenciales en los colegios y publicitó un proyecto de ley de Juntos por el Cambio para declarar a la educación como servicio esencial. Un concepto normalmente utilizado por los gobiernos o dirigentes de derecha para vetar el derecho a la huelga que tienen los trabajadores, tal como explicó Sonia Alesso, secretaria general del CTERA, a El Destape. La dirigenta gremial aseguró que los funcionarios opositores deberían llamarse al silencio porque ellos se dedicaron a desfinanciar la educación en la Argentina y le faltan el respeto a los trabajadores.

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores (de Juntos por el Cambio), y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, dijo Bullrich en su canal amigo TN.

Alesso dijo no estar sorprendida por estos dichos porque la ex ministra de Seguridad "formó parte de un Gobierno que desfinanció la educación, que permanentemente maltrató a los docentes" y aclaró que "nadie dijo que no pensaba ir a la escuela, es una barbaridad lo que está diciendo". Lejos de eso, sostuvo la titular de CTERA, "lo que planteamos es saber cuáles son las condiciones de sanidad que tiene que haber no sólo para proteger a los maestros sino a los niños, niñas, jóvenes y adultos".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ataque de Bullrich a los trabajadores de la educación fue en sintonía al mensaje de Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, y su ya famosa carta "Abran las escuelas". Desde el sur, donde está de vacaciones junto a su familia, se plegó al mensaje del PRO para volver a la presencialidad, apuntar contra los docentes y el Gobierno. Lo "dijo de vacaciones y después de estar un año en vacaciones, porque aquí estuvimos sosteniendo la escuela pública, la educación, el país y él estaba en Saint Tropez veraneando, después siguió veraneando y ahora sigue veraneando. La verdad, es una falta de respeto para los que todos los días pusieron el hombro a la pandemia, no sólo los maestros y maestras sino el resto de los trabajadores y trabajadoras", cuestionó Alesso.

Por eso, entendió que "hay gente que se debería llamar al silencio" porque estos dirigentes comandaron un Gobierno "que desfinanció la educación, cerró el plan Conectar Igualdad, echó trabajadores para poner a funcionarios que cobraban siete o diez veces más que los que despidieron, suspendió la paritaria docente, incumplió la ley de financiamiento".

La educación como servicio esencial

Patricia Bullrich le dio publicidad a un proyecto de comunicación que pasó desapercibido. Fue presentado por Claudio Poggi, senador de San Luis por Juntos por el Cambio, en el Senado en diciembre del año pasado. En tan sólo cinco páginas, el legislador recordó algunas de las medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus y remarcó que "muy poco es lo que se implementó en materia educativa, y es evidente que el año lectivo 2020 prácticamente está perdido y tampoco puede vislumbrarse acción alguna para el ciclo lectivo 2021; todo lo cual es muy grave".

Por eso, consideró que "es urgente e imprescindible que se incorpore en la agenda pública a la educación como servicio y actividad esencial de nuestro país" y adelantó que "la modalidad, ya sea presencial o ya sea mixta –presencial y virtual-, la definirá cada Jurisdicción Provincial y la CABA, pero imperiosamente debe ser un servicio y actividad esencial". Remarcó que la virtualidad convivirá con la formación de los alumnos incluso en la post pandemia por lo que será imprescindible que cada jurisdicción garantice la infraestructura que permita llevarla adelante.

Esta inversión será posible, según el senador, gracias a la definición de la educación como esencial. "Incluir la Educación como un servicio y/o actividad esencial permitirá tomar conciencia de la necesidad de invertir muchos más recursos económicos y científicos, trabajar mejor en conjunto para desarrollar estrategias y diversas modalidades acordes con las políticas de seguridad en salud 'para nunca abandonar la educación de nuestros niños y adolescentes'", argumentó.

Frente a esta iniciativa, Alesso advirtió que "la declaración de esencialidad de la educación siempre la usaron los Gobiernos de derecha para prohibir los paros. En ese sentido, no está hablando de declararla esencial porque es importante sino para cancelar un derecho y me parece que es una vergüenza". Y le respondió a quienes levantan el dedo para señalar una ausencia total de educación en épocas de coronavirus: "Muchos de los que hablan no pasaron ni por la puerta de la escuela, creo que solamente cuando la cursaron y son bastante poco responsables porque la escuela se sostuvo, estuvo abierta, hubo clases a distancia, cuadernillos, los maestros trabajaron muchísimo y eso lo pueden contar padres a lo largo y ancho del país".

La vuelta a las aulas

La vuelta presencial a las aulas será obligatoria, no optativa. Así lo adelantó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a El Destape Radio donde argumentó que "hay una ruptura a nivel mundial de la rutina de concurrencia a la escuela, por eso el Estado debe estar más presente".

El funcionario detalló que trabajan con cada jurisdicción y que "desde el gobierno nacional venimos de trabajar en ese sentido todo un proceso de comunicación y campaña para el regreso a la escuela. Otro aspecto que tenemos que tener es que vamos a tener que ir a buscar a muchos estudiantes, sobre todo adolescentes, para que vuelvan a las escuelas".

Previamente, el ministro había detallado que “no hace falta la vacuna para volver a las clases. Lo que necesitamos es que siga mejorando la realidad epidemiológica. Tenemos que sostener los cuidados. Pretendemos que la presencialidad sea el organizador del sistema educativo en 2021. Nuestra expectativa es que en marzo podamos tener estudiantes en todas las escuelas de Argentina. Lo importante es que trabajemos mancomunadamente".

Al respecto, Alesso le explicó a El Destape que mantuvieron una reunión en diciembre y tendrán otra, esta vez paritaria, a comienzos de febrero donde seguramente discutirán los protocolos. "Para nosotros la vacuna sí es importante en el sentido que creemos que es una manera de proteger a los docentes en un momento en el que estamos viendo un aumento de casos. La otra cuestión es monitorear con seriedad lo que está pasando en cada lugar del país y discutir las condiciones edilicias y de infraestructura en cada provincia", dijo la dirigenta.

Respecto a la modalidad del retorno, recordó que a mediados del año pasado se aprobó un protocolo "que está bien hecho, es muy serio, participamos en la redacción pero hay lugares en los que no hay condiciones para aplicarlo. Hay situaciones complejas y es importante que los gobiernos provinciales convoquen a los gremios para discutir no solamente el salario sino también las condiciones de trabajo".