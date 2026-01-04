Mario Ishii: "América Latina y el Caribe necesitan cambiar la matriz educativa, una decisión que no puede esperar"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, realizó un exhaustivo diagnóstico sobre la situación de la enseñanza en la región y lanzó un llamado urgente a los gobiernos para "modernizar la educación" ante el avance de las nuevas tecnologías. En una columna de opinión publicada en el portal Agencia del Plata, el jefe comunal sostuvo que "América Latina y el Caribe aún están lejos de los estándares que hoy alcanzan los países que lograron desarrollarse con inclusión".

En su rol de Vicepresidente Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, Ishii remarcó que la región arrastra "un retraso de al menos 20 años frente al mundo desarrollado" y advirtió que seguir esperando "sería consolidar esa demora y volverla estructural". "La decisión es concreta: preparar a nuestros jóvenes para liderar, innovar y construir sociedades más fuertes. Para eso, debemos avanzar hacia una educación basada en competencias e incorporar, de forma progresiva, currículas contemporáneas de ciencia, innovación y tecnología, incluyendo robótica e inteligencia artificial", afirmó Ishii en el texto.

El mandatario paceño fue crítico con el sistema actual, señalando que "más del 50 % de los estudiantes de América Latina y el Caribe no alcanza aprendizajes mínimos en áreas claves como ciencias, lectura y matemática". Además, alertó sobre las consecuencias económicas de esta crisis: "Se estima que el abandono escolar temprano implica una pérdida económica cercana al 8,7 % del PIB per cápita en la región".

Para Ishii, la salida es dar un "giro real" hacia la Industria 4.0. "Modernizar no es borrar lo valioso, es devolverle sentido a la escuela. Se trata de aprender a pensar con tecnología, comprender datos y desarrollar criterio", explicó en la nota de Agencia del Plata. En ese sentido, puso como ejemplo la gestión local: "Es lo que venimos impulsando en José C. Paz, con propuestas desde los dos años de edad que integran tecnología y lenguas como parte del desarrollo temprano".

Salarios docentes y violencia escolar

Otro de los ejes centrales del análisis de Ishii fue el rol de los maestros. El intendente subrayó que "ninguna reforma educativa se sostiene sin docentes fortalecidos" y fue categórico respecto a las condiciones laborales: "La región enfrenta desafíos claros de atracción, retención y valorización de la docencia. No se puede tener docentes mal pagos".

Asimismo, se refirió a la "violencia en las aulas" como un punto crítico que no admite postergación. "Cuando se deteriora el clima escolar, se pierde lo más valioso: la atención del estudiante. Sin foco, no hay aprendizaje", sostuvo.