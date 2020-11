Fuerte repudio a la estigmatización de Soledad Acuña contra los docentes

En un video que circuló por las redes sociales se puede ver a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, estigmatizando a los docentes y a los institutos de formación. "Y si uno mira por nivel socioeconómico, o en términos de capital cultural, la verdad son de los sectores cada vez más bajos los que eligen la carrera docente", dijo. Luego de los dichos, desde diversos sectores se generó un amplio repudio ante las estigmatizantes declaraciones.

Una de las condenas a sus expresiones vino de parte de CTERA, el gremio de docentes más grande del país. En un comunicado firmado por Sonia Alesso (Secretaria General) y Roberto Baradel (Secretario General Adjunto), repudian las declaraciones de la ministra y apuntaron: "Vuelve a mostrar su desprecio hacia la Educación Pública y la Comunidad Educativa. Acuña deja explícito su menosprecio hacia las y los docentes porteños con pronunciamientos que muestran a las claras la matriz del modelo educativo llevado adelante por el macrismo en los cuatro años que gobernó la Nación y en los 13 años que esta funcionaria está al frente del Ministerio.

Tras resaltar que Acuña "le faltó el respeto a miles de docentes que día a día, con su trabajo comprometido, sostienen el sistema educativo", advirtieron: "Estas declaraciones dejan al desnudo el pensamiento profundo del Gobierno de la Ciudad que, emulando el Gobierno Nacional del macrismo - que gobernó del 2015 al 2019 -, tiene en la mira a las y los trabajadores de la educación y a sus organizaciones que resisten y luchan contra la desidia de una gestión que año a año desinvierte en educación".

Eduardo López, Secretario Gremial de CTERA y Secretario General Adjunto de UTE, aseguró a El Destape que las "declaraciones planteando el fracaso educativo son pensamientos previos a la Ley 1420 sancionada en 1884". En este sentido, también agregó que al hablar de que los docentes son personas mayores de "nivel socioeducativo y de capital cultural bajo" tienen que ver con prácticas que ni siquiera se acercan a las "meritocracia" sino que son peores porque "no deja la posibilidad al esfuerzo, ni a la mejora en base al trabajo".

En el mismo repudio, López añadió que esto le hace recordar a las palabras de Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi: "Una vez él dijo para qué le vamos a enseñar a esta changuita, si después va a terminar trabajando la tierra. ¿Para que le vamos a enseñar para que va a ser maestra si ya tiene el capital cultural bajo?". En ese sentido, después de igualar la frase de Acuña con esa indignante frase, indicó: "René Favaloro era pobre. Muy pobre. Y se recibió de médico y fue uno de los mejores médicos del mundo. Yo creo en los Favaloros. Las concepciones clasistas no son propia de la educación. Son propias de los macristas".

Quien también cruzó a la ministra fue la legisladora porteña del Frente de Todos Lorena Pokoik, quien afirmó: “Sería un gran gesto democrático que Larreta le pida la renuncia a su Ministra de Educación, Soledad Acuña”. Pokoik presentó una declaración de repudio por las expresiones lanzadas por Acuña, contra las y los docentes; en el ciclo “Un café con Iglesias”, programa virtual que conduce el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Allí la funcionaria del oficialismo porteño, incitó a la persecución ideológica de los trabajadores de la educación y denostó la actividad que realizan muchos ciudadanas/os en términos de participación política en el contexto de la democracia.

“Es realmente grave cada una de las expresiones de Acuña qué lanzó contra las y los docentes, y más grave aún es que invite a las familias a denunciarlos ante un supuesto adoctrinamiento que hacen las maestras y maestros dentro de las aulas”, afirma la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña, Lorena Pokoik. “No podemos permitir que una funcionaria de la democracia hable de esta manera, con tanta bronca y desprecio al trabajo y la formación de los docentes, es repudiable por donde se lo mire”, destacó Pokoik.

En su exposición, la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, violentó la figura de las y los maestros con varias expresiones desafortunadas, haciendo hincapié en la formación inicial que brindan los Institutos de Formación Docente y el perfil de los/las estudiantes que eligen dichas carreras.

“Estas declaraciones son una clara expresión de persecución ideológica inadmisible en un país que goza de 37 años de democracia, y sin lugar a dudas, refuerzan lo que manifestábamos en el 2018 cuando se debatía la creación de la UniCABA, en desmedro de los Institutos de Formación docentes. Allí expresábamos que el poder ejecutivo de la Ciudad estaba dando respuestas a las consideraciones de los organismos internacionales en materia de formación docente”, señaló Pokoik.

En este marco, desde la CTA Ciudad agregó que la ministra "hizo explícito su desprecio por quienes llevan adelante la tarea cotidiana de enseñar y dejó expuesto el modelo educativo de la derecha en CABA". En ese sentido añadió que "no conforme con ello, menosprecia la labor de las y los docentes con un discurso clasista y misógino acusándolos de "fracasados" y “carentes de capital cultural (que) nunca llegarán a la universidad”. En el mismo comunicado, la CTA porteña agregó: "reivindicamos la gesta educativa llevada adelante por docentes y la comunidad educativa, que debieron reinventarse con sus propios recursos para poder sostener la continuidad pedagógica es invisibilizada por quien solo pretende utilizar la palabra Educación como trampolín de su propia carrera política".

En una charla en el Instituto de Formación docente 113, el licenciado en Ciencias de la Educación y ex Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. (2013-2015), Gabriel Brener, analizó sobre el ataque a los docentes, a quienes acusó de “no enseñar a pensar” sino de “adoctrinar”. "En su pronunciamiento degrada la condición docente. Pone en evidencia que un funcionario de altísimo grado muestra de la manera escandalosa que no tiene ni la mas pálida idea de lo que es ser docente. Hizo apología de la delación porque, sin darse cuenta, la principal responsable de la educación de la Ciudad dijo que la pandemia permitió que los padres recién ahora se enteran de lo que pasa en las aulas y que antes no podían hacerlo porque los docentes cierran la puerta y hacen lo que quiere. Esa frase demuestra que nunca estuvo en un aula y lo que hace es enaltecer la delación porque lo que descubre como oportunidad es la condición de espía que puede tener un padre o una madre para saber qué pasa en el aula y trascartón para que puedan denunciar lo que hacen los docentes cuando militan en las aulas sobreideologizados".

Por otro lado, El Destape se comunicó con el Ministerio de Educación porteño quienes no solo ratificaron esas declaraciones de Acuña sino que también aseguraron que “se reciben a veces denuncias de padres molestos porque a sus hijos le bajan línea política en lugar de ayudarlos a pensar de manera crítica” aunque no develaron cifras.