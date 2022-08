"Wado" De Pedro disparó contra Macri: "Hay que querer a la patria"

El Ministro del Interior cargó contra el ex presidente, al que acusó de poner al país "de rodillas con un endeudamiento injustificable". Lo hizo luego que trascendiera en la prensa que el ex mandatario afirmó que el ex intendente de Quilmes Martiniano Molina "no sabe gobernar".

20 de agosto, 2022 | 22.17

El ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, cargó este sábado contra el ex presidente Mauricio Macri, al que acusó de poner al país "de rodillas con un endeudamiento injustificable". El disparador de la crítica del funcionario fue una frase que trascendió de la reunión del Pro del viernes anterior en la Ciudad de Buenos Aires. Según versiones periodisticas, el ex mandatario habría pedido "dejar de traer inventos de la provincia de Buenos Aires" como Molina, sobre el que lanzó que "no sabe gobernar". Por lo que el fundador del partido amarillo pidió "capacitar a los candidatos a intendentes". A través de su Twitter, De Pedro disparó: "Macri pidió dejar de inventar candidatos que no saben gobernar y pierden como el 'chef Martiniano' en Quilmes. Lo que dijo se le podría aplicar a él. Pero no solo hay que formarse, también hay que tener amor a la patria y no ponerla de rodillas con un endeudamiento injustificable". Proveniente de la gastronomía y el handball, Molina fue intendente de Quilmes entre 2015 y 2019, mientras Macri fue presidente y María Eugenia Vidal gobernaba en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no pudo lograr una reelección como jefe comunal. Fue derrotado por la dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza. El Pro, Juntos por el Cambio y las tensiones internas El almuerzo de las principales figuras del PRO, realizado en el restaurant porteño Happening del viernes pasado, tuvo como objetivo calmar las aguas en Juntos por el Cambio, tras los ataques de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a dirigentes del frente. Entre los distintos puntos que abordaron, los dirigentes del partido amarillo resolvieron "moderar y bajar la intensidad" de la discusión y dar vuelta la página. En la semana, el partido amarillo siguió con distintas recorridas. Macri visitó el municipio bonaerense de Tres de Febrero, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Vaca Muerta. El miercoles, la dirigencia del Pro y de sus partidos socios participarán de la reunión nacional de Juntos por el Cambio. Ahí también se buscará calmar las aguas tras los dichos de Carrió y tratar de ordenar al frente opositor de cara a los comicios de 2023.