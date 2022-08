En defensa de CFK, De Pedro apuntó contra Macri y sus vínculos con la justicia

El ministro de Interior acusó al ex presidente de utilizar "servicios de inteligencia, operadores judiciales, jueces y fiscales" con el objetivo de "perseguir a su principal adversaria política", la Vicepresidenta. Esto se da en el marco de las acusaciones contra la ex mandataria en la causa Vialidad.

El ministro de Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, se sumó a los respaldos a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los alegatos por la causa Vialidad y apuntó contra los vínculos de la justicia con el ex presidente Mauricio Macri. Lo hizo a través de la red social Twitter y apuntó a lo ocurrido con los familiares de la víctima del ARA San Juan.

"Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país"", comenzó el Ministro a través de su cuenta de Twitter.

De Pedro continuó señalando que "Macri instauró un accionar mafioso que encarceló a dueños de medios no afines, armó causas judiciales y espió a propios y ajenos". Y, recordando causas en las que el ex mandatario está acusado de presunto espionaje, agregó: "Ni los hermanos enemistados con el ex presidente, ni los familiares de las víctimas del ARA San Juan se salvaron".

"Esto denigró al Poder Judicial y a los cimientos de nuestra democracia. Necesitamos recuperar una justicia que garantice a los argentinos el pleno ejercicio de sus derechos y no sea una institución cooptada por intereses particulares que creen estar por encima de todos", sostuvo el dirigente de La Cámpora.

Alegato mediático y respaldos a CFK

La defensa de De Pedro se da en el marco de los alegatos del fiscal Diego Luciani en el juicio de la Obra Pública Vial en Santa Cruz por la que la ex mandataria está acusada de haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. En su exposición, que tuvo un fuerte despliegue mediático, el magistrado afirmó que "este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.

Sin embargo, al otro día del alegato, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, mostró que el fiscal Sergio Mola visitó la Casa Rosada en 2016 cuando Mauricio Macri era presidente. Se trata del funcionario judicial que encabezó junto a Luciani el alegato contra Cristina Kirchner por la causa de Obras Públicas.

Por otra parte, dirigentes del Frente de Todos salieron en defensa de la ex mandataria, en el marco de la sospecha que subsiste en el kirchnerismo de un intento de la justicia de proscribir a la actual vicepresidenta."El partido Judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino. Despabilémonos", lanzó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Entre los dirigentes que salieron a respaldar a Fernández de Kirchner estuvieron el jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la AFI, Agustín Rossi; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; entre otros.