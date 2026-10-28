El editorial de Roberto Navarro sobre una investigación exclusiva de El Destape: el curro millonario de Jalil con los enfermos en Catamarca

El periodista y director de El Destape, Roberto Navarro, presentó en su editorial una investigación realizada por este medio que da cuenta de la maniobra irregular realizada por el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, para desfinanciar la salud pública provincial y favorecer a un sistema de clínicas privadas de su propiedad.

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"Jalil vació los hospitales públicos, hay gente que se muere en Catamarca porque no puede atenderse. Jalil se hizo millonario robándole a los enfermos catamarqueños. Ese es el socio del Presidente", denunció Navarro al presentar la información exclusiva de El Destape, donde se da cuenta del conflicto de intereses en el que incurrió el gobernador de Catamarca.

Al hacer referencia a la investigación que este medio llevó a cabo en la provincia del noreste argentino, el conductor precisó que, solo este año, el gobernador “se pagó a sí mismo” $1733 millones. “Vació el sistema hospitalario para que la gente tenga que ir a sus clínicas", enfatizó Navarro.

“No todos pueden pagar su clínica o tener obra social”, subrayó al remarcar que las personas que no tienen recursos se encuentran en un estado de abandono por parte del Estado en materia sanitaria. “Si te querés atender en Catamarca tenés que pagarle a Jailil y si no tenés plata te morís”, advirtió el periodista.

Además, el conductor volvió a dar cuenta del vínculo político entre el mandatario provincial y Javier Milei. “El Presidente, que está bastante mal con Patricia Bullrich, querría tener un candidato a vice peronista. Intenta seducirlo a Jalil para que sea su candidato, por eso está en Catamarca”, afirmó Navarro mientras Milei se encuentra desarrollando su agenda en esa provincia.

El Destape reveló que Jalil destinó más de $1.770 millones a clínicas de su familia

Una investigación periodística de El Destape reveló que, entre enero y octubre de 2026, el Ministerio de Salud de Catamarca aprobó 435 resoluciones para transferir $1.773,7 millones de pesos a tres empresas privadas y una fundación vinculadas directamente a la familia del gobernador Jalil.

Las erogaciones se ejecutaron de manera directa desde la Tesorería provincial bajo la modalidad de "reconocimiento de deuda contraída" firmada Ad Referéndum del Poder Ejecutivo. Este esquema beneficia a firmas en las que el propio mandatario declaró poseer una participación accionaria del 12,5%, entre las que figuran el Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A. e Instituto Médico Privado S.A..

El mayor volumen de los fondos públicos se canalizó hacia el Sanatorio Pasteur S.A., que concentró $1.238,8 millones a través de 311 resoluciones. Asimismo, la Fundación Dr. José Guido Jalil percibió $456,4 millones mediante 81 decretos, mientras que el Sanatorio Junín S.A. y el Instituto Médico Privado S.A. recibieron $76,2 millones y $2,29 millones, respectivamente. La amplia mayoría de los desembolsos —345 resoluciones por $1.350,2 millones— se justificó formalmente en la atención de pacientes clasificados sin cobertura médica.