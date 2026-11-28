En el Gobierno hay cansancio. "Nos hacemos los boludos con que parecemos que manejamos el Congreso y festejamos que salen leyes pero en vedad no sale nada. Toda la cancha la marca la oposición", afirma El Destape una fuente oficialista renegando el andar de los libertarios. Pese al empuje de Javier Milei, en su equipo no la ve casi nadie. Y empieza a tomar forma una máxima: con la economía chocada, hay que apostar a la política.

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Luis Caputo va a seguir. Milei lo sostiene al ministro de Economía hasta diciembre de 2027. "Karina no lo quiere echar a Toto. ¿Cómo va a querer sacarlo? Ir contra Caputo es ir contra su hermano. El ministro de Economía es Milei", expresó una alta fuente de Casa Rosada a El Destape.

Los que pujan por un cambio para oxigenar la economía son Patricia Bullrich y los Menem. Pero se dieron cuenta que no hay margen. No pueden ir contra el Presidente.

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Por eso ahora apuestan a movimientos políticos para obtener la reelección. En eso anda un plan que está girando. "No vamos a ir a una polarización. Es un error. Hay que armar un escenario como de 2023: tres tercios", contó un operador de LLA.

En el oficialismo creen que enfrentarán a una oposición a Milei que será del 60%. Y que el Presidente puede agarrar todo ese 40%. Para ello necesitan dividir en dos a la oposición teniendo en cuenta que el PJ puede ir unido detrás de un candidato.

"El peronismo hoy tiene el 30%. Si crece algo fuerte de un 20%, Milei puede ganar en primera vuelta. La clave está ahí: un dique de contención para que no crezca el PJ. Hay varios que dicen 'ni Karina ni Kicillof'", analizaron en el Gobierno ante El Destape.

Enumeran a varios arriba de ese vagón del medio que puede darle a Milei un triunfo en primera vuelta: "los hermanos Passaglia, Llaryora, Vidal, los exgobernadores de Juntos por el Cambio, Sáenz, Larreta, los cuyanos. Son varios eh". El Gobierno apuesta a hacer crece una tercera opción que arañe el 20%, le saque al PJ y Milei pueda superar el 40 y los 10 puntos de diferencia.

Claro que para eso no tiene que jugar Patricia Bullrich o alguna expresión fuerte de derecha y macrista que pueda restarle a Milei. Por eso la importancia de la jugada de Pato.

Los violetas ya dan por perdida la provincia de Buenos Aires. "A fin de cuentas lo que está cambiando en Argentina es el modelo productivo. Ganadores y perdedores. Y acá pierde el conurbano y la industria, o sea el PJ. Y la está poniendo el interior productivo con retenciones, que son los que odian a Cristina, pero la pone con Milei y pierde plata. Y con Milei gana la cordillera y los que viajan a Brasil. Entonces es hay un reclamo legítimo de 'bajame las retenciones y subime el gasto universitario'. Pero esos no son kukas", analiza el escenario política un hombre del ala política del Gobierno.

Milei y LLA están midiendo fuerte en Córdoba. Hasta hay encuestas que dan primero a Gonzalo Roca para ser gobernador libertario. Es parte de la apuesta violeta para ganar el país y empatar lo que puede perder en el conurbano en octubre a través del voto cordobés.

En la otra vereda, el peronismo de centro intenta no generar esos tres tercios que entusiasman a Milei y buscar los cuatro cuartos de los que hablan Bullrich y CFK. El gran armador del PJ del centro es Emilio Monzó, que apuesta al frente antiKicillof con el banquero Jorge Brito en la presidencia y Sergio Massa en la gobernación de PBA. "Sergio no quiere pero ya lo vamos a convencer", afirmaron a El Destape desde ese grupo, que avisa que está dispuesto a una amplitud inédita incluso con Cristina y La Cámpora adentro. El deadline que se pusieron es abril: seis meses antes de las elecciones, como aconsejan todos los consultores políticos. Ahí se va a saber en qué quedó este grupo y con quiénes van. Por ahora, es temporada alta de "subirse el precio".