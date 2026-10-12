Una nueva encuesta posicionó a Javier Milei como uno de los presidentes de Latinoamérica con más imagen negativa por sobre un total de 18 mandatarios de la región. El argentino quedó por debajo de su pares chileno, José Antonio Kast; boliviano, Rodrigo Paz; paraguayo, Santiago Peña; y brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Apenas se ubica unos escaños por encima de Yamandú Orsi de Uruguay. El dato se desprende del sondeo mensual que realiza la consultora CB Global Data, tomando datos de entre el 5 y 8 de octubre, y ubica a Milei como uno de los seis presidentes con peor imagen.

En contraposición, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ranking con un 69,3% de imagen positiva y con un 27,6% de negativa. Mientras que en segundo lugar -y al igual que en septiembre- está Nayib Bukele, de El Salvador, con un 68,3% de aceptación. El tercero es Luis Abinader, de República Dominicana, con un 51,9% de favorabilidad.

Milei, uno de los sudamericanos con imagen más negativa

La encuesta ubicó a Milei en la posición 14, por debajo de otros presidentes sudamericanos. Lula da Silva está octavo con 45,3% de imagen positiva y 50,5% de negativa; Peña en décimo lugar cosecha una aceptación del 42,9% y un rechazo del 52,7%; Kast salió duodécimo con 38,8% y 56,8%, respectivamente.

En quinto lugar, el colombiano Adelardo de la Espriella -que asumió hace un poco más de dos meses- cuenta con 49,7% de imagen positiva y un 47% de negativa. La peruana Keiko Fujimori, que llegó al poder hace tres meses en su cuarto intento, se posiciona séptima con 46,3% y 50,8%, respectivamente.

Por delante del argentino también está el panameño José Raúl Mulino (13), que registró un mayor crecimiento de imagen positiva en comparación a septiembre, con una suba de 4,4%. Milei solo aparece por encima de Daniel Ortega, de Nicaragua; Orsi, de Uruguay; Delcy Rodríguez, de Venezuela, y Bernardo Arévalo, de Guatemala.

La posición de Milei

Los encuestados ubicaron a Milei en décimo cuarto lugar con un 36,1% de imagen positiva en octubre, el mes anterior había obtenido un 35,5%, y un 59% de negativa.

Del total se desprende que un 24,9% considera que la imagen de Milei es muy buena, un 11,2% buena, un 15,1% mala, un 43,9% muy mala y un 4,9% prefirió no contestar.

Ortega está en la posición 15 con con 35,7% de positiva; Orsi en 16 con un 35,2%; Rodríguez 17 con un 32,3%; y en el último lugar Arévalo con solo un 31% de valoración positiva de sus conciudadanos.

Para la realización del informe, la consultora aplicó una metodología de recolección digital denominada CB CAWI Research, con muestras estratificadas por distritos nacionales, género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica. Las muestras obtenidas fue de entre 1959 y 3911 personas mayores de 18 años.

Los márgenes de error oscilan entre 1,6% y 2,2%. En el caso de la Argentina, participaron 3089 entrevistados con un margen de error informado de 1,8% y un nivel de confianza del 95%.