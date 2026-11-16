Brasil pasó a ocupar el primer lugar entre los países con los que los argentinos consideran que la Argentina debería relacionarse, mientras que Estados Unidos perdió el liderazgo que mantenía desde 2023. Así surge de la tercera edición del informe Creencias Sociales 2026, elaborado por Pulsar UBA, que registró una suba de tres puntos para Brasil y una caída de 14 puntos para Estados Unidos en un año.

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El informe se realizó a partir de una encuesta nacional de 1.252 casos a argentinos y argentinas mayores de 18 años. El relevamiento se realizó entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 2026, con una muestra probabilística y un margen de error estimado de +/- 2,8 puntos porcentuales.

Una de las preguntas centrales del estudio fue: "¿Con qué país cree usted que Argentina debería relacionarse?". En 2026, Brasil pasó a liderar ese ranking, seguido por Estados Unidos y China. El cambio es significativo respecto de los años anteriores. Según el informe, es la primera vez desde 2023 que Estados Unidos deja de ser el país con el que los argentinos más desean que Argentina se relacione. En un año, Brasil aumentó tres puntos y Estados Unidos perdió 14. China se mantuvo en el tercer lugar entre las preferencias de los encuestados

El estudio señala que el crecimiento de Brasil fue acompañado por una caída general de la preferencia por Estados Unidos. El país norteamericano, de todos modos, mantiene una posición destacada entre determinados sectores de la población.

El informe también analizó las respuestas según la simpatía política de los encuestados y encontró diferencias entre los principales espacios. Brasil lidera entre los simpatizantes del peronismo y de Juntos por el Cambio, mientras que Estados Unidos conserva la primera posición entre quienes simpatizan con La Libertad Avanza.

Brasil también es el país al que los argentinos quieren parecerse

La preferencia por Brasil no aparece solamente cuando se consulta con qué país debería relacionarse la Argentina. El informe también preguntó "¿A qué país le gustaría que Argentina se parezca?" y encontró un avance del país vecino en esa dimensión.

Brasil pasó a encabezar también ese ranking. El estudio señala que en 2025 existía una diferencia entre los países con los que Argentina quería relacionarse y aquellos a los que aspiraba parecerse. En 2026, Brasil quedó al frente de ambas preferencias.