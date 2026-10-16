"Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros", remarcó Kicillof.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este viernes que los argentinos están "sufriendo la interrupción de toda la obra pública", al arremeter nuevamente contra el modelo económico del Gobierno de Javier Milei. También pidió que el país lleve adelante "un plan de infraestructura y logística" para evitar quedar "subordinados a intereses ajenos".

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"Me parece que es central darse una perspectiva nacional de planificación. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios. Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal. Y hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional", dijo Kicillof en la 2.ª Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Su mensaje frente al auditorio del Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires se dio después de que el Gobierno de Milei advierta de presuntos "riesgos" para gobernadores si el peronismo vuelve al poder. "Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros", lanzó Kicillof.

Durante su discurso, el mandatario peronista resaltó que "la logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional" y que "no puede pensarse exclusivamente desde el Estado ni únicamente desde el sector privado". "Requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores", agregó.

Y luego siguió: "Lo que está en disputa es qué lugar vamos a ocupar en las cadenas globales de valor: si tendremos la capacidad de participar en los eslabones en los que se genera la mayor riqueza o si seremos meros espectadores".

Kicillof puso como ejemplo su gestión en la provincia de Buenos Aires, donde impulsa "un plan histórico de infraestructura" para potenciar la conectividad en el territorio. "Pero es indispensable construir una perspectiva nacional que garantice una Argentina más integrada y verdaderamente federal", planteó.

Las críticas a la falta de infraestructura

Bajo el lema "Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal", el encuentro del CFI reúne a empresarios, referentes de cámaras del sector y otros gobernadores como el de Córdoba, Martín Llaryora; el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y el de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Por su parte, Llaryora cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a las políticas de infraestructura y también reclamó un programa federal en la materia. "La Nación no construye ni un bicicletero, sino que se mete en un programa nacional de infraestructura; cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional", afirmó.

Además, advirtió sobre la importancia de la inversión pública para el desarrollo productivo: "Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión. Sin infraestructura no podés construir un parque industrial".

El encuentro forma parte de la Estrategia Federal de Logística que el CFI lleva adelante junto con las provincias, que ya elaboró 1.200 proyectos (187 de provincia de Buenos Aires), orientados a infraestructura, marcos regulatorios, gestión operativa y sistemas de información.