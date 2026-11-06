Milei tildó de "ignorantes" a economistas que lo critican y llamó "Da Vinci" a Elon Musk

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar este viernes a los economistas que reclaman cambios en la política fiscal y monetaria al tratarlos de "ignorantes o deshonestos intelectualmente". También descartó una devaluación del peso, volvió a prometer retenciones cero para el campo y destacó el rol de los empresarios al poner como ejemplo a Elon Musk, a quien llamó "el Da Vinci de la actualidad".

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"Quieren hacer desequilibrio fiscal. Miren cómo están las condiciones crediticias en el mundo si quisiéramos buscar financiamiento. No sé si lo hacen porque son ignorantes o deshonestos intelectualmente. O si quieren que el país se prenda fuego para volver a las andadas que nos volvieron decadentes", dijo Milei durante un evento en la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En su discurso, el líder de La Libertad Avanza (LLA) apuntó contra economistas "chantas" que ponderan mantener el equilibrio fiscal de las cuentas públicas pero con condiciones.

"Ahora hay una proliferación de políticos que defienden el equilibrio fiscal. Los detectan fácil a estos chantas, porque es equilibrio fiscal ‘sí, pero’. El ‘sí, pero’ es siempre más gasto público y más impuestos: eso es la ruina de la nación", indicó.

En ese sentido, reiteró sus insultos a aquellos que defienden políticas económicas de corte keynesiano: "Ahora sucede que simios que hace 80 o 90 años que repiten las barbaridades keynesianas. Mi experiencia es que los economistas hablan de Keynes y no lo leyeron, hablan de crecimiento y no saben. Suelen manejarse con burdas caricaturas".

Negó devaluación y prometió quitar retenciones

Por otro lado, el mandatario también criticó aquellas propuestas para flexibilizar la política monetaria. "Ahora quieren que flexibilicemos la política monetaria. Cuando hace casi doce meses no crece la cantidad de dinero y todavía estamos purgando inflación. Eso sería tirarle nafta al fuego", sostuvo.

Y agregó: "No cuenten conmigo, no hay sustituto para la buena política económica".

En otro tramo de su discurso, Milei descartó realizar una devaluación del peso y defendió el rumbo económico de su Gobierno. También se dirigió específicamente al sector agropecuario y reconoció que fue "castigado" por políticas aplicadas durante anteriores gobiernos.

"Hay un sector que fue injustamente castigado: fueron ustedes. Por un lado, con las retenciones, las cuales hemos ido bajando y que nuestro plan de largo plazo es que desaparezcan", afirmó ante los representantes de la SRA.

En uno de los pocos pasajes en los que se refirió al nivel de los salarios en la actualidad, Milei resaltó un supuesto incremento del sueldos de los trabajadores informales. "Los salarios reales en el mercado informal, que es la mitad del mercado de trabajo, han crecido el 60% en términos reales. Pero no, como eso hace que los salarios reales me queden en términos positivos, los sacan", planteó

Sus elogios a los empresarios

El Presidente también dedicó parte de su discurso a reivindicar el papel de los empresarios en la economía. "Los verdaderos héroes, desde la Revolución Industrial a hoy, son los empresarios", afirmó.

Para ejemplificar esa definición, Milei mencionó al magnate estadounidense Elon Musk, a quien presentó como un referente de la innovación tecnológica.

"Elon Musk me dijo: ‘Yo me levanto todos los días viendo qué problema le puedo arreglar a la humanidad’. ¿Cómo no va a ser el tipo más millonario del planeta? Si es un proveedor de soluciones", relató.

Luego comparó al empresario estadounidense con figuras históricas de la ciencia y la innovación. "Me acuerdo cuando veía Volver al Futuro y el auto volaba, y él lo inventó. No había un burócrata, lo hizo Elon Musk. El Tesla del momento, el Edison de la actualidad, el Leonardo Da Vinci de la actualidad. Es maravilloso", señaló.