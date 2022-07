Tras la suba récord del dólar blue, Batakis está en la Rosada reunida con Alberto Fernández

La ministra de Economía ingresó pasadas las 16 horas a Casa de Gobierno. Hoy la divisa norteamericana en el mercado marginal subió 10 pesos y cerró a $ 301.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reúne con la ministra de Economía, Silvina Batakis. Este martes fue una jornada complicada para los mercados. La divisa norteamericana en el mercado marginal subió 10 pesos y cerró a $ 301.

El encuentro se da en el marco de una "bilateral" con empresarios farmacéuticos. Estarán la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, quien asumió hace días.

El foco está puesto en la inflación en materia de Salud, el rubro que más subió por segundo mes. Se debe a las subas de prepagas y remedios. y genera preocupación en el Gobierno. Por eso, la inclusión de Pollera en la reunión.

Los medicamentos aumentaron por encima de la inflación y ya representan el 30% de los costos de la salud. Un informe de la Unión Argentina de Salud (UAS) detalló que casi el 60% de los medicamentos más vendidos quedaron en mayo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec.

El informe detalló además que casi el 60% de los medicamentos más vendidos quedaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, entre ellos, el anticonceptivo hormonal Divina, con un incremento de 8,2%, la levotiroxina de GSK, con un alza de 7,9%, el Ventolín, cuyo precio creció 7,7%, el Actron 600 de acción rápida, con un alza de 7,6% y el Alplax, con una suba 7,5 por ciento.

Batakis llegó pasadas las 16 horas a la Casa Rosada. En una jornada con sobresaltos para el mercado cambiario, el dólar blue aumentó 10 pesos y cerró a $ 301, marcando así un nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 135% promedio. La cifra se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 178,266 millones, en futuros MAE U$S 163,848 millones y en el Rofex U$S 604 millones. El Banco Central terminó su actividad con ventas por unos U$S 120 millones, en una jornada en la que fuentes del mercado indican que la demanda de pagos de importación de energía superó los U$S 100 millones.