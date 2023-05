Aracre: "La corrida cambiaria no fue por mí"

El exjefe de Asesores de Alberto Fernández confirmó que le llevó un documento económico, pero negó querer quedarse con el Palacio de Hacienda. Además dijo que fue el "chivo expiatorio de la corrida".

El exjefe de Asesores de Alberto Fernández y ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, afirmó que la corrida cambiaria no fue por su culpa. Además, salió con los tapones de punta. Dijo que "Massa no tiene ningún plan" y criticó al mandatario y a su vocera, Gabriela Cerruti.

Aracre se fue hace menos de un mes de la Casa Rosada, involucrado en rumores sobre un pedido de devaluación y el reclamo de ocupar el sillón del ministro de Economía. "Fui el chivo expiatorio de la corrida cambiaria", explicó en CNN Radio.

Además, acerca de esos rumores, desmintió las versiones: "No estaba calentando motores para ser ministro de Economía". Confirmó que le presentó un documento a Alberto días antes de renunciar donde pedía devaluar. "En mi documento decía que había un atraso del 30%, no del 60%", aclaró.

"Le dije a Alberto 'mirá, hay cosas para hacer' y él me dice 'mirá, por qué no me escribís algo y me contás en ese Paper cuáles son las cosas que se pueden hacer'", contó. "El Paper existió, obviamente que después hubo gente que lo filtró editado. A raíz de ese Paper que le mandé al Presidente nos juntamos a almorzar y charlamos", relató.

Asimismo, cuestionó a Alberto por su "forma de liderazgo" y dijo que al Presidente "le cuesta el trabajo en equipo". "Por Alberto Fernández tengo un profundo respeto, aunque no estoy de acuerdo con su forma de conducción radial", ironizó.

Por otro lado, reveló que bloquea a "personas tóxicas" como Cerruti y admitió que no tiene las "skills" necesarias para hacer política. "Sentí que no tengo los skills para la política. Por ahora fue debut y despedida", aseguró.

Tras su salida, el dólar blue se disparó y subió casi 100 pesos y se volvió a ampliar la brecha y superó otra vez el 100%. Aracre hoy afirmó que el titular del Palacio de Hacienda "no tiene un plan de estabilización" y siguió: "Si hay un plan de Sergio Massa yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustará saber en qué consiste".

"Creo que Massa tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación", puntualizó el ex jefe de Asesores de la Presidencia.

Aracre destacó: "No me parece que en un contexto como el que tiene la Argentina hoy Massa se pueda dar el lujo de dejar el Ministerio de Economía porque, más allá de sus conocimientos técnicos o el de su equipo, reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo posicionan como una persona muy adecuada".

Inmediatamente, el massismo salió a responderle. La encargada fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. "El que generó las corridas cambiarias mintiendo sobre desdoblamiento y devaluación, el que evadió con Syngenta millones de dólares y tiene que explicarle a la justicia qué hizo tiene la desfachatez de hablar", escribió en Twitter.