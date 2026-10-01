Diputados misioneros acompañarán la sesión contra el DNU 70/23 aunque en el pasado votaron con Milei: "Le dimos dos años de crédito"

El diputado nacional de Argentina Federal por Misiones, Alberto Arrúa, confirmó que acompañará la iniciativa para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 en el Congreso. "El 70/23 le afectó a todo el país, pero particularmente a la provincia de Misiones", expresó. Además, sostuvo que los diputados misioneros le dieron al presidente Javier Milei "dos años de crédito".

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"Hoy que se da esta posibilidad donde podemos tratar el decreto 70/23 en el recinto, vamos a estar ahí", declaró en diálogo con El Destape 1070. "Nos ha liquidado como provincia", consideró.

El legislador explicó por qué la provincia cambió de posición respecto a los votos y su impacto en las medidas oficialistas. "Le dimos dos años de crédito, de acuerdo a distintos acuerdos que hacía el Gobierno nacional con el gobierno de la provincia, pero la reciprocidad nunca fue la misma", señaló y añadió: "Primero se hablaba de darle gobernabilidad, como nos tendrían que dar gobernabilidad a nosotros, no ha sucedido" .

Arrúa reconoció que durante los primeros años del gobierno libertario acompañó iniciativas del oficialismo por decisiones de la conducción política provincial. “Obviamente sí, porque era el acuerdo y las directivas políticas que nosotros teníamos de esa conducción que ahora no está más en la provincia", respondió antes la consulta por sus votos a favor de proyectos como el RIGI y la reforma laboral.

Los proyectos que votó aunque no estaba de acuerdo

El diputado misionero confirmó, además, que en estos años de gobierno libertario votó a favor de proyectos con los que no coincidía. Según explicó, esas decisiones respondían a "acuerdos que" los legisladores desconocían "desde lo político".

"Desde lo personal tengo compañeros y, en mi caso particular, que terminamos en algunos puntos internados porque realmente había cuestiones que nosotros no estábamos de acuerdo", contó y reveló: "Reforma laboral, por ejemplo, a mí me tocó terminar en la guardia porque tuve un episodio de casi un ACV en mi casa, por el mismo estrés de la situación”.