Cuando ingrese al recinto, se votará el texto en el que se estableció que el titular del BCRA pueda ser removido por la mayoría del Senado, y no como pretendía el presidente Javier Milei, con la mayoría de ambas Cámaras.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de Diputados dictaminó el proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con los cambios introducidos por el Senado, que eliminaba la entronización de los titulares de la entidad monetaria nacional.

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De esta manera, cuando ingrese al recinto, se votará el texto en el que se estableció que el titular del BCRA pueda ser removido por la mayoría del Senado, y no como pretendía el presidente Javier Milei, con la mayoría de ambas Cámaras.

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El freno del Senado a Milei: remoción por Cámara alta y sin marcha atrás en Diputados

Los cambios promovidos por el Senado llegaron a los 66 votos, superando los dos tercios del Cuerpo. Así las cosas, Diputados no podía insistir con la redacción anterior. La primera versión del texto había tenido media sanción de la Cámara baja en agosto con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

¿Qué cambios propone el dictamen de comisiones para el Banco Central?

La Libertad Avanza (LLA) cosechó 44 firmas de un total de 69 presentes en el plenario de comisiones, para dictaminar el proyecto que propone que el BCRA limite su acción a "preservar el valor de la moneda".

Fuentes parlamentarias señalaron a El Destape que todavía no hay en el oficialismo una fecha definida para llevarlo al recinto. Esta situación se da en la previa de las semanas en las que el Congreso se paralizará, por las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa León XIV.

¿Qué cambios propone el dictamen de comisiones para el Banco Central?

La diputada nacional de LLA Silvana Giudici ratificó que el oficialismo aceptará "la corrección que viene del Senado" para "poder darle sanción definitiva a la reforma del BCRA que, entre otras cosas, plantea como objetivo primario preservar el valor de la moneda”.

“Creemos que las instituciones en la Argentina tienen que tener estabilidad y firmeza, y una Carta Orgánica que exprese, claramente, cuáles son los objetivos”, expresó.

Del lado de la oposición, respaldaron los cambios introducidos en la Cámara alta. "Celebro la decisión del Senado de ordenar, al menos, parlamentariamente este mal proyecto de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA", sintetizó el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi.