Dictamen en el Senado: el Congreso avanza con la nueva Ley de Discapacidad a días de la visita del Papa a la Argentina

A horas de la llegada del Papa a la Argentina, el Senado dictaminó el proyecto de ley de discapacidad que había sido aprobado en Diputados luego de una amplia negociación que incluyó al peronismo. El dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

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El texto mantiene los principales beneficios establecidos en la ley de emergencia que el Gobierno se negó a prorrogar. El proyecto consensuado mantiene a la prestación por discapacidad en un 70% del valor de la jubilación mínima y establece una actualización automática por inflación. Además podrá cobrarse junto a un trabajo en relación de dependencia o monotributo mientras el salario no supere los dos salarios mínimos. La prestación se suspende pero no se da de baja en ese caso. Además se mantiene el nomenclador universal y el arancel unificado.

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El oficialismo buscará lograr la sanción definitiva en la sesión del 19 de noviembre, tras el amplio apoyo recibido esta tarde en el Senado. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó. La ex ministra había cargado duramente contra su propio gobierno por la reticencia de la Casa Rosada a respaldar lo negociado por el Congreso. Mientras se conversaba con los aliados un proyecto para las personas con discapacidad, el presupuesto 2027 enviado por Economía barría con los derechos históricamente garantizados por ley para ese colectivo.

Luego de la controversia, la mesa política avaló los cambios con los que se lograron los ⅔ de los votos en diputados. Karina Milei dio aval al acuerdo coordinado en las oficinas de Martín Menem. Con ese antecedente los distintos bloques del Senado acompañaron el proyecto sin modificaciones ni disidencias en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que presiden el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.

Se destacó la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.

La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró sancionar el año pasado y que fue vetada e insistida por el presidente Javier Milei.

El apuro no es casual, el tema es seguido con destacado interés por la Iglesia, que mantuvo reuniones con representantes de las distintas bancadas y que tendrá la semana que viene una escena de alto impacto con la visita del papa León XIV a los discapacitados del Cottolengo Don Orione. También hubo reuniones y negociaciones con el ministerio de Salud a fin de articular a los distintos sectores del gobierno detrás del proyecto próximo a convertirse en ley. Cada instancia se da en medio de la desconfianza entre las partes dadas las marchas y contramarchas que generó la administración libertaria para garantizar prestaciones mínimas a ese sector vulnerable de la sociedad.