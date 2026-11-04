A días de la llegada del Papa, el Senado reactiva la Ley de Discapacidad y el oficialismo busca obtener el dictamen

A pocos días de la llegada del papa León XIV al país, el Senado se reactiva este miércoles para avanzar con la nueva Ley de Discapacidad. La iniciativa, que fue aprobada por amplio consenso en la Cámara de Diputados, podría obtener dictamen este mismo miércoles y sería aprobada entre el 19 y 26 de noviembre.

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El texto legislativo se debatirá desde las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que presiden el libertario Agustín Monteverde y la santacruceña peronista Alicia Kirchner, respectivamente.

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trasciendan a los gobiernos de turno.

Mientras busca fortalecer su figura para ser candidata presidencial, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará obtener dictamen para avanzar con la sanción definitiva en la última sesión del período ordinario, que llegará a su fin el 30 de noviembre.

La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.

El texto original del Presupuesto 2027 proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para los prestadores, derogar el mecanismo de actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad entre el cobro de pensiones y el empleo formal y regresar a un paradigma médico restringido a la invalidez laboral.

Sin embargo, la eliminación de esos artículos y la garantía de que se destinarán los recursos necesarios para cumplir con la nueva ley son algunas de las exigencias de los bloques opositores dialoguistas para acompañar el Presupuesto.

Ley de Discapacidad: cuáles son los cambios que aprobó Diputados

Estos son los principales cambios introducidos por Diputados. Se trata, en general, de cuestiones que estaban vigentes por la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado y que vencía a fin de este año. Pero que, de ser ratificadas por el Senado, pasarán a integrar las leyes de discapacidad ya existentes previamente, y por lo tanto a ser permanentes.

Fijación por ley de los criterios de acceso a la pensión por discapacidad . Uno de los cambios centrales es que se limita la discrecionalidad del gobierno de turno para dictaminar quién puede acceder a una pensión por discapacidad, ya que ahora estos requisitos quedan fijados en la ley permanente.

. Uno de los cambios centrales es que se limita la discrecionalidad del gobierno de turno para dictaminar quién puede acceder a una pensión por discapacidad, ya que ahora estos requisitos quedan fijados en la ley permanente. Compatibilidad entre pensión y el empleo formal. Entre los aspectos de la ley de emergencia que se conservan figura la posibilidad de que los titulares del CUD perciban una pensión contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y al mismo tiempo tengan un empleo formal o sean monotributistas. Esa compatibilidad estará sujeta a que los ingresos no excedan los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Entre los aspectos de la ley de emergencia que se conservan figura la posibilidad de que los titulares del CUD perciban una pensión contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y al mismo tiempo tengan un empleo formal o sean monotributistas. Esa compatibilidad estará sujeta a que los ingresos no excedan los dos salarios mínimos vitales y móviles. Actualización por IPC. El texto también conserva el principio de nomenclador único y confirma que los aranceles de las prestaciones se actualizarán de manera automática y periódica según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC.