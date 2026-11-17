Cada 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia Peronista, una fecha clave para los seguidores del Juan Domingo Perón. La conmemoración hace referencia al momento en el que el líder del movimiento político y social regresó a la Argentina en 1972, tras el exilio de más de 17 años.
Por qué se celebra el Día de la Militancia en noviembre
En concreto, el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de persecución y exilio por el golpe de Estado, Juan Domingo Perón regresó a Argentina tras una fuerte militancia en medio de la censura y proscripción del peronismo. La fecha simboliza el triunfo de la resistencia de un movimiento que, pese a la persecución, nunca dejó de organizarse.
El líder del movimiento ya había intentado regresar al país sin éxito, en el famoso operativo de 1965, cuando su avión fue interceptado en Brasil y enviado nuevamente a Europa, lo que parecía el final de un posible regreso. Sin embargo, las pintadas y volanteadas con la consigna “Luche y vuelve” siguieron apareciendo, incluso en los años de mayor censura.
Lo cierto es que la militancia jugó un papel clave y, además, se arriesgó: con el peronismo proscripto en plena dictadura, la militancia significaba exponerse a la tortura o a la muerte a manos de las fuerzas armadas o de seguridad. La resistencia de las y los peronistas a lo largo del tiempo aceleró el desgaste de la dictadura y llevó a Lanusse a negociar con Perón, al entender que solo él podía contener a sus seguidores más radicalizados. De ahí que la fecha haga homenaje a quienes sostuvieron la lucha.
Qué pasó el 17 de noviembre de 1972, el día que Perón volvió a la Argentina
- Aquel día, Perón aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza, tras viajar desde Roma. Su vuelta marcó el comienzo del cierre de una etapa de dictaduras y gobiernos condicionados, en la que hablar de peronismo, o usar cualquier símbolo vinculado al partido, estaba directamente prohibido.
- El presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse autorizó el regreso con una condición: que Perón no fuera candidato en las elecciones convocadas para 1973, donde finalmente se presentó Héctor Cámpora.
- El propio Perón había publicado una solicitada el 7 de noviembre de 1972, diez días antes de su vuelta, en la que explicaba que un mandato interior de su conciencia lo impulsaba a regresar con la decisión de servir. "A pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mí no han sido habituales y con la firme decisión de servir, si ello es posible", había escrito.
- El régimen de facto había decretado ese día como no laborable y prohibido las concentraciones. Además, solo se podía ingresar a Ezeiza con una invitación especial. Sin embargo, el sindicalismo respondió con un paro general y la CGT se convirtió en el epicentro del llamado Operativo Regreso. La militancia colmó las calles para recibirlo y se considera que el peronismo encabezó una de las movilizaciones más grandes de la historia del país.