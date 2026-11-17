Cada 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia Peronista, una fecha clave para los seguidores del Juan Domingo Perón. La conmemoración hace referencia al momento en el que el líder del movimiento político y social regresó a la Argentina en 1972, tras el exilio de más de 17 años.

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Por qué se celebra el Día de la Militancia en noviembre

En concreto, el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de persecución y exilio por el golpe de Estado, Juan Domingo Perón regresó a Argentina tras una fuerte militancia en medio de la censura y proscripción del peronismo. La fecha simboliza el triunfo de la resistencia de un movimiento que, pese a la persecución, nunca dejó de organizarse.

El líder del movimiento ya había intentado regresar al país sin éxito, en el famoso operativo de 1965, cuando su avión fue interceptado en Brasil y enviado nuevamente a Europa, lo que parecía el final de un posible regreso. Sin embargo, las pintadas y volanteadas con la consigna “Luche y vuelve” siguieron apareciendo, incluso en los años de mayor censura.

Lo cierto es que la militancia jugó un papel clave y, además, se arriesgó: con el peronismo proscripto en plena dictadura, la militancia significaba exponerse a la tortura o a la muerte a manos de las fuerzas armadas o de seguridad. La resistencia de las y los peronistas a lo largo del tiempo aceleró el desgaste de la dictadura y llevó a Lanusse a negociar con Perón, al entender que solo él podía contener a sus seguidores más radicalizados. De ahí que la fecha haga homenaje a quienes sostuvieron la lucha.

Qué pasó el 17 de noviembre de 1972, el día que Perón volvió a la Argentina

Aquel día, Perón aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza, tras viajar desde Roma. Su vuelta marcó el comienzo del cierre de una etapa de dictaduras y gobiernos condicionados, en la que hablar de peronismo, o usar cualquier símbolo vinculado al partido, estaba directamente prohibido.