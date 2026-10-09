Luego de marchar nuevamente contra del modelo económico de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) promovió este viernes la celebración del Día de la Lealtad Peronista con el festival FUERZA, que se realizará con entrada gratuita durante la tarde-noche del 16 de octubre en el complejo C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita.

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"La propuesta invita a encontrarse alrededor de la música y celebrar una fecha central para la historia del movimiento obrero argentino", indicó la CGT en un comunicado.

El festival comenzará a las 17.10 y durará hasta la medianoche. Participarán La T y La M, La Bomba de Tiempo, 1915, Willy Bronca, Mía Folino, DJ Pato Smink y DJ La Coneja China. "La grilla propone un recorrido por la cumbia, la percusión, el rock y las rimas, con espacio para cantar, bailar y descubrir nuevas propuestas", agregó la central obrera.

Las entradas son gratuitas y se obtienen a través del sitio web del festival: proyectofuerza.ar/entradas.

"FUERZA pone en el centro a la música como lugar de encuentro y a la cultura como una experiencia compartida. Impulsada por la CGT, esta iniciativa busca acercar generaciones en una celebración colectiva para recibir el 17 de octubre", invitaron.

Las críticas de la CGT

Este jueves, distintos gremios enrolados en la CGT marcharon al microcentro porteño para protestar contra el modelo económico de Milei bajo el lema "las Malvinas son argentinas, la industria nacional también". En un fuerte documento, el movimiento obrero alertó que "se está destruyendo" a la producción, las pymes, el empleo y el consumo.

Frente al edificio del ex Ministerio de Producción, en Diagonal Sur y Perú, los triunviros Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello se hicieron presentes sobre un escenario improvisa donde pronunciaron fuertes discursos contra la gestión libertaria.

"Le decimos muy claro a este Gobierno: o cambia su estrategia de modelo de país, que lo único que hace es expulsar a los argentinos a la pobreza y agudiza su situación, o la lucha se va a seguir profundizando", lanzó Jerónimo. Por su parte, Argüello arremetió: "Sabemos cuando va a tronar el escarmiento y no falta mucho para ello".