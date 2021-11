Alberto Fernández, contra la oposición: “Se prepararon para un estallido"

El Presidente salió al cruce del movimiento desestabilizador previo a las elecciones. Con un fuerte discurso, dio inicio a la segunda etapa de su gobierno.

En el Día de la Militancia, Alberto Fernández fue el único orador en el acto que se dio en la Plaza de Mayo. El presidente dio comenzada "la segunda etapa de nuestro Gobierno" y denunció que el macrismo y sectores económicos concentrados "se prepararon para que esta semana sea un estallido contra el Gobierno" por el resultado electoral que esperaban y no se dio.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "militar en política es un enorme acto de amor" y convocó a "estar unidos y traccionar todos para un mismo lado" para "dar inicio a esta segunda etapa de gobierno, en la que empecemos con toda nuestra fuerzas a levantar lo que hay que levantar en Argentina". Por otro lado, aseguró: "A ustedes compañeros, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido". En este sentido, también habló sobre los logros que se tuvo durante la pandemia y revalorizo que "crearon 300 mil puestos de trabajo en el sector privado y se recuperaron los puestos de 600 mil trabajadores que estaban suspendidos". También confirmó: ""No vamos a parar hasta que cada argentino y argentina encuentre su lugar en el trabajo".

"Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje; también oímos el mensaje de las elecciones del domingo; tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este Gobierno haga mucho más y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacerlo", expresó el Presidente, en Plaza de Mayo en el acto por el Día de la Militancia.

En el mismo sentido, durante el discurso, Alberto Fernández aseguró que "la mayor aspiración es que en el 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos". También aseguró que hubo "un presunto periodista de uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para instituir un nuevo presidente". Por otro lado, apuntó contra Mauricio Macri y dijo que si "no quiere hablar, que se quede con sus amigos haciendo negocios; no hay problema. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado".

En una jornada soleada y fresca, la zona de Plaza de Mayo muestra el colorido típico de la liturgia justicialista, expresada en pasacalles, globos aerostáticos y banderas con los nombres de intendentes y municipios, sindicatos y movimientos sociales, que se desplegaron desde media mañana.