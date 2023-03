Kicillof abogó por una democracia “sin proscripciones"

El gobernador bonaerense repudió a “los jueces corruptos que intentan negar a la dirigente política de mayor envergadura de Argentina”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió una democracia “sin proscripciones", mientras marchaba por los 47 años del golpe militar. El mandatario repudió a “los jueces corruptos que intentan negar a la dirigente política de mayor envergadura de Argentina”.

En diálogo con Radio Provincia el dirigente expresó: "Todos los 24 son distintos, en este caso es una multitudinaria marcha, donde la lucha por los derechos humanos se actualiza. Decimos Memoria por la Verdad y la Justicia y por una democracia plena, sin proscripciones". El mandatario provincial también repudió a “los jueces corruptos que intentan proscribir a la dirigente política de mayor envergadura de Argentina”, en alusión a la Vicepresidenta. “Es una situación que nos convoca a reflexionar este 24" de marzo, afirmó.

Seguido, el Gobernador destacó la presencia de jóvenes en la marcha: “Es como una posta que pasa de generación en generación y eso nos llena de alegría".

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El jueves por la tarde y en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kiicllof junto a la vicegobernadora Verónica Magario realizaron un acto en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Del mismo participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez de Viamonte.

“Como sucede siempre cada 24 de marzo, debemos observar con perspectiva para analizar y comprender por qué hemos alcanzado 40 años de democracia: fue por la lucha de los 30 mil desaparecidos y de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”, expresó Kicillof y agregó: “La Dictadura tenía como objetivo acallar todas las voces que intentaron impedir que se llevara adelante un plan de exterminio de la militancia y de los derechos del pueblo”.

El Gobernador señaló que “a este 24 de marzo llegamos con una democracia restringida, de baja calidad, después de que sin pruebas hayan condenado a Cristina Fernández de Kirchner para inhabilitarla de forma perpetua a ocupar cargos públicos”. “Esto debe servir como una alerta temprana para detectar una situación de mucha gravedad con el objetivo de proscribir a la dirigenta que representa los intereses populares”, añadió.

Asimismo, se declaró a Herenia Sánchez de Viamonte como ciudadana ilustre de la provincia, tras una iniciativa de la diputada bonaerense, Lucía Iañez. Además, se otorgó el reconocimiento “Adelina Dematti de Alaye” a Estela de Carlotto; la Mutual por la Memoria de Olavarría; la mesa de trabajo “Ex Pozo de Banfield”; la comisión de familiares y amigos de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado Las Flores; Eugenia Vázquez, por su lucha contra la impunidad en relación al asesinato de su hermana, Andrea Viera, víctima de violencia institucional; y al militante de la villa 31 Carmelo “Tayta” Sardinas Ullpu (postmortem).

“Hoy es un momento para recordar cosas buenas, que felizmente son muchas, y entender que aunque haya muchos obstáculos debemos seguir adelante unidos: la unidad es lo único que va a permitir que el bienestar de nuestro pueblo que soñaron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas se cumpla”, señaló Estela de Carlotto.

En tanto, Herenia Sánchez de Viamonte resaltó “tengo el privilegio de poder recibir esta distinción que no me corresponde a mí solamente, sino a todas mis compañeras de lucha”. “Este reconocimiento lo comparto con todas las Madres, porque si no hubiéramos estado juntas no podríamos haber conseguido nada. Sabemos que nuestra tarea va a continuar porque los hijos y los nietos también se han unido y no van a permitir que se olvide este terror”, añadió.

Durante la ceremonia se entregaron certificados a jóvenes que participan del programa de producciones artísticas y culturales “Futuro Memoria” y a docentes que integran la Escuela Provincial de Derechos Humanos. “Formamos parte de un Gobierno provincial que ha vuelto a poner a los Derechos Humanos en la transversalidad de todas las políticas públicas”, expresó Moreno y agregó: “Estos 40 años de democracia que se cumplen no son solo motivo de orgullo, sino que tenemos la obligación y la responsabilidad de defenderlos”.