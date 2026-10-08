Deuda y morosidad en alza: trabajadores pidieron su propia quiebra y despertó el escándalo en Río Negro

En medio del crecimiento de la morosidad y del reclamo de los sindicatos al Gobierno de Alberto Weretilneck para que intervenga frente al nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales, dos casos irrumpieron en la agenda de Río Negro y expusieron hasta dónde llegó la crisis económica provincial: según informó el medio Mejor Informado, una empleada policial y un trabajador vinculado al ámbito educativo debieron acudir a la Justicia de Villa Regina para pedir su propia quiebra porque los préstamos, las tarjetas, los embargos y los descuentos sobre sus salarios los dejaron prácticamente sin ingresos disponibles.

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La jueza del fuero Civil que tomó el caso hizo lugar a ambas presentaciones tras considerar acreditado el estado de cesación de pagos, es decir, la imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones asumidas. Los expedientes, según la Dirección de Comunicación Judicial de Rio Negro, muestran que las deudas dejaron de ser compromisos financieros aislados y terminaron reduciendo al mínimo el dinero disponible para afrontar los gastos cotidianos.

La situación también expone un reclamo que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza al Gobierno de Río Negro. El sindicato reclama que el Ejecutivo provincial establezca un límite para las deducciones derivadas de préstamos y créditos y advierte que los descuentos pueden llegar a absorber prácticamente la totalidad de los salarios.

Dos trabajadores llegaron a la quiebra

En ambos expedientes, las obligaciones estaban relacionadas con créditos obtenidos mediante bancos y entidades financieras, además de consumos realizados con tarjetas de crédito. Los descuentos aplicados sobre los haberes habían reducido fuertemente la capacidad de pago de los trabajadores.

En el caso de la empleada policial, el salario representa el principal ingreso del hogar y además debe afrontar el pago de un alquiler. El trabajador vinculado al ámbito educativo, en tanto, atraviesa problemas de salud. En ambos casos, el sobreendeudamiento afecta la economía familiar y la posibilidad de cubrir las necesidades básicas.

La declaración de quiebra permite concentrar las obligaciones dentro de un único proceso judicial. A partir de la resolución interviene un síndico, que debe analizar la situación patrimonial, verificar los créditos y determinar qué bienes eventualmente pueden destinarse al pago de las deudas reconocidas.

En uno de los expedientes, además, la Justicia ordenó suspender descuentos salariales vinculados con obligaciones anteriores a la quiebra y paralizar determinados débitos bancarios. Una parte de los ingresos deberá depositarse en una cuenta judicial para integrar los fondos del proceso.

ATE reclama límites y apunta al Gobierno provincial

El reclamo sindical sostiene que el Estado no puede limitarse a actuar como agente de cobro de bancos, mutuales y empresas financieras mientras los descuentos dejan a los trabajadores sin recursos suficientes. El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, en diálogo con este medio advirtió sobre el nivel de endeudamiento y reclamó que el Gobierno provincial intervenga.

"No se puede permitir que un trabajador cobre cero pesos porque todo su salario fue destinado al pago de préstamos y créditos. Las deudas deben pagarse, pero nunca a costa de dejar a una familia sin recursos para vivir", sostuvo a mediados de septiembre.

Según ATE, ya se registraron situaciones extremas. En uno de los casos mencionados por el sindicato, una trabajadora sufrió descuentos equivalentes a casi el 99% de su haber neto y terminó cobrando apenas $12.000. En otro expediente, un recibo de haberes registró un saldo neto de $0 después de aplicar las deducciones correspondientes a créditos.

Vicente reclamó medidas concretas para evitar que los descuentos absorban los salarios. "Hay que ponerles un límite a los descuentos y también a los abusos financieros", señaló. El dirigente también cuestionó las condiciones de financiamiento y sostuvo que el problema alcanza a trabajadores estatales de distintos niveles. "La verdad es que venimos viendo un sobreendeudamiento de todos los trabajadores estatales. No solo ocurre en la provincia, sino que también está sucediendo a nivel nacional", afirmó.

El salario y el límite a los descuentos

ATE solicitó al Ejecutivo provincial que establezca un tope máximo para los descuentos voluntarios en los sueldos, derivados de préstamos, créditos y deudas financieras. Desde el gremio argumentan que el ingreso posee un carácter estrictamente alimentario y debe resguardarse en un nivel suficiente para asegurar la subsistencia de los trabajadores y sus familias.

En esa línea, la dirigencia sindical remarcó que se debe dar prioridad a las remuneraciones de los dependientes rionegrinos por encima de los compromisos financieros. Para respaldar el reclamo, el sindicato recordó que la Justicia laboral de Río Negro cuenta con antecedentes en los que se fijó un límite del 33% para estas deducciones, calculado una vez aplicados los descuentos de ley.

La meta central es evitar que los salarios queden reducidos al mínimo por la acumulación de cuotas, embargos o retenciones automáticas, una situación crítica que ya derivó en dos pedidos de quiebra en la localidad de Villa Regina que actualmente tramita la Justicia. Finalmente, ATE apuntó a la responsabilidad institucional del Estado provincial y exigió una intervención concreta que evite el sobreendeudamiento.