Cerruti por la reunión del FMI: "Larreta dijo que no fue por la interna en Cambiemos"

La portavoz presidencial afirmó que al jefe de gobierno porteño le importa más la interna de su partido que los intereses de los argentinos.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti se refirió a la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta a la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para hablar sobre la deuda con el FMI contraída durante el gobierno de Cambiemos. En conferencia de prensa, Cerruti afirmó que a Larreta le importa más "su posición en la interna de Juntos por el Cambio que los intereses de los argentinos”.

La convocatoria había sido realizada por el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán para informar y debatir sobre la negociación que lleva adelante el Gobierno con el Fondo. Sin embargo, Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) acordaron junto a Rodríguez Larreta, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, rechazar la invitación.

"No nos llama la atención que no haya venido Rodríguez Larreta", reconoció Cerruti en la conferencia realizada esta mañana y admitió que, en su momento, Larreta le había dicho al Presidente que no podía participar de sus reuniones "porque tiene problemas internos en su alianza".

“Larreta fue invitado ayer, como ha sido invitado a otras reuniones, por eso sabemos que su respuesta es que no puede participar de actividades con el gobierno nacional, aunque quisiera, por que esto le complica su interna, por eso decimos que privilegia su interna frente a los asuntos de Estado”, confirmó la portavoz.

Un día antes de la convocatoria del Gobierno, el jefe de gobierno porteño explicó por que no iba a participar: “Desde Juntos por el Cambio ratificamos la vocación de colaborar con la Argentina en la negociación; el compromiso está, siempre estuvo. Pero entendemos que así, como está planteada, es mucho más una reunión política que una reunión de trabajo institucional. El ámbito de diálogo es el Congreso”, señaló Larreta.

Por el contrario, Cerruti destacó la postura del gobernador de Jujuy por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, quien por el contrario dijo: “La deuda la contrajimos nosotros, lo menos que podemos hacer es ir a escuchar a Martín Guzmán”.

“Nos parece muy importante la postura del gobernador Morales, que habla de sensatez política", afirmó Cerruti. En este sentido, marcó que "dentro del PRO siguen sin querer hacerse cargo de que esta deuda se contrajo" en su gobierno. "Macri dijo que la solucionaría en 5 minutos, él la contrajo en 5 minutos y no quieren prestarse hoy a ningún tipo de dialogo", afirmó.