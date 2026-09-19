Descubren a dos presos que querían asesinar a una fiscal: le pedían fotos suyas a la IA

Las autoridades policiales descubrieron que dos presos planificaban asesinar a la fiscal que ordenó sus detenciones y que le pedían información e imágenes suyas al Chat GPT. Se trata de los líderes de una banda dedicada a cometer entraderas en la zona norte del conurbano bonaerense y que habían sido arrestados tras el trabajo de la fiscal de Boulogne Paula Hertrig.

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Según consta en el expediente a cargo del fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, las amenazas fueron descubiertas en una conversación de WhatsApp entre los detenidos Ariel Ernesto Libertini, de 47, y Martín Darío Rettori, de 42 años.

"Tengo dos opciones, o le mando una corona a la casa, una corona de muerto, o cuando sale la hago re cagar a balazos", dice Rettori en un audio, según consignaron distintos medios como Infobae y Clarín. La intimidación estaba dirigida a la fiscal Hertrig, quien había a cargo de la UFI Boulgone había liderado allanamientos que derivaron en sus capturas por una causa de robo agravado y asociación ilícita.

Según la investigación, Rettori utilizaba un estacionamiento como base de operaciones, desde donde tomaba y duplicaba las llaves de viviendas que encontraba dentro de los vehículos que quedaban aparcados. Luego, junto con Libertini y otros integrantes de la organización, organizaban y llevaban adelante entraderas y escruches.

¿Para qué quisieron usar IA?

Además de las amenazas, los investigadores también acreditaron que los detenidos utilizaron la aplicación ChatGPT para buscar datos vinculados con la fiscal como una fotografía suya. Se analizó un teléfono IPhone registrado a nombre de la hija de Rettori y se constató que durante la madrugada del 27 de marzo de 2025, alguien había realizado una búsqueda en la que se le pidió a la IA una foto de la fiscal.

A partir de las pruebas reunidas, Ricardo Costa, titular del Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, ordenó nuevos allanamientos y secuestros. Los procedimientos se realizaron de manera simultánea durante las últimas horas en dos unidades penitenciarias.

En la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana, donde se encuentra alojado Libertini, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y procedieron a su aprehensión. En tanto, en la UC N° 31 de Florencio Varela, de Máxima Seguridad, donde estaba alojado Rettori, se incautó un tercer teléfono y también se concretó su aprehensión.