Una orden judicial advertía que el martes 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, se ejecutaría una orden de desalojo que podía afectar a un mínimo de 17 manzanas en un predio que tiene en total 60 manzanas.

La noticia alteró la tranquilidad del lunes feriado para decenas de familias, en el barrio La Merced del municipio de San Vicente, a 60 kilómetros de la Casa Rosada. Una orden judicial advertía que el martes 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, se ejecutaría una orden de desalojo que podía afectar a un mínimo de 17 manzanas en un predio que tiene en total 60 manzanas. De inmediato, los vecinos se convocaron sobre la ruta provincial 6, la estratégica arteria donde se termina el tercer cordón del conurbano bonaerense y comienza lo que ya hoy se define como el cuarto cordón.

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Un grupo de vecinos había recibido una notificación, con la orden de desalojo pedida por el juzgado de primera instancia civil y comercial número 14 de La Plata, en la causa CREDDO c/ CARUSO. La demanda la había iniciado Víctor Roque Creddo, un abogado radicado en Morón que reclama la propiedad de la tierra y cita un juicio que se ejecutó sin que nunca nadie notificara a los vecinos. El acceso a la tierra, la cuestión de vida o muerte para millones de personas en la Argentina, se puso en juego en cuestión de minutos.

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Los vecinos dicen que Creddo se presentó en persona en el barrio, en un discutible intento de negociación: le reclamaba a sus dueños históricas cifras de hasta 200 mil dólares para quedarse en el lugar en el que viven, en algunos casos, desde hace décadas. Lo mismo hizo Patricia Ghio, la abogada de Carlos Contreras, quien dice tener títulos posesorios desde la década del ‘50.

Cortes en la ruta 6, denuncias de represión y el freno oficial al desalojo

A días del inicio de un nuevo diciembre, el asfalto elevó su temperatura y el clima se puso espeso. Mientras decenas de vecinos cortaban la ruta 6 el lunes a la tarde, efectivos de policía bonaerense entraron al barrio La Merced, empezaron a recorrer sus calles internas y se llevaron detenidos a tres menores de edad. Las familias autoconvocadas denunciaron que hubo también represión contra mujeres del barrio y disparos de balas de goma.

En una atmósfera de absoluta tensión, los vecinos tenían información de que la orden de desalojo podría extenderse a un total de 43 manzanas del barrio y reclamaban la intervención del intendente peronista Nicolás Mantegazza, algo que finalmente llegó. Después de unas cuantas horas de incertidumbre que se extendieron también durante parte de la noche, el municipio difundió el martes un comunicado oficial titulado “No se realizará ningún desalojo en el barrio La Merced”. Afirmó que un conflicto entre particulares derivó en una situación que podía extenderse a otras manzanas y que la medida, que en principio alcanzaba solo a lotes de la manzana 67, no se llevaría adelante. “Frente a ese escenario, el gobierno municipal ha tomado una decisión firme: agotar todas las instancias legales, judiciales e institucionales para defender los derechos de los vecinos, llegando incluso, de ser necesario, a impulsar la expropiación de los predios involucrados”, aseguró. Mantegazza firmó un acta de compromiso con vecinos para avanzar en la regularización dominial de los predios en favor de las familias. Además, aseguró que el gobierno municipal y provincial pondrán todas sus herramientas al servicio de las familias que compraron de buena fe para resguardar sus derechos y garantizar su acceso a la vivienda.

Entre countries, certificados de posesión y el impacto del ajuste

El conflicto había tenido un antecedente ya en 2021, cuando se dictó una medida cautelar para impedir el desalojo de los habitantes del barrio. Una de las vecinas autoconvocadas situó la nueva orden de desalojo en un contexto específico: le dijo a la agencia Anred que se produce después de que el intendente modificara una ordenanza de tierras en una sesión extraordinaria para favorecer desarrollos inmobiliarios privados. Según la denuncia, esa modificación no sólo comprometería al barrio La Merced, sino también a la reserva natural Lagunas de San Vicente, un área protegida de 180 hectáreas.

A diferencia de lo que sucedió en Guernica seis años atrás, con una gigantesca toma de tierras que terminó en represión de la policía bonaerense, en este caso se trata de habitantes históricos del lugar. Algunos compraron lotes hace poco, otros tienen escrituras hace 35 años, otros viven hace 45 años en San Vicente con certificados de posesión, una condición extendida en la zona. “El 80 % de los habitantes de San Vicente tiene certificado de posesión”, afirmó uno de los autoconvocados en la ruta 6.

Según le dijo a El Destape un vecino de San Vicente que participó de la protesta, los desarrollos inmobiliarios se propagan en la zona a gran velocidad y el borde del tercer cordón del conurbano se convirtió en un lugar donde crecen barrios privados, casas quinta de fines de semana y negocios por la tierra. La guerra por el metro cuadrado adopta distintas formas. Junto con las estafas a propietarios que pagaron por sus lotes y después enfrentan órdenes de desalojo, aparece un entramado que se vincula con el negocio narco y la trata de personas. Un desafío enorme para la política y las autoridades locales.

El caso del barrio La Merced puede ser un hecho aislado o el rostro anticipado de un escenario que se precipita con la crisis y la incertidumbre por el futuro del gobierno de La Libertad Avanza. Mientras los fondos de inversión le bajan el pulgar al experimento de la extrema derecha y el dólar se mueve, las réplicas en el territorio son indescifrables.

En un contexto de ajuste y abandono, el Estado se revela casi siempre impotente para planificar la urbanización y es el mercado el que ordena a su manera: los desarrolladores son los que deciden hacia dónde se prolonga el negocio inmobiliario y las tomas de tierras o situaciones conflictivas crecen, muchas veces, en la misma dirección que lo hacen los countries.

En medio de la estanflación, que pega en las periferias con derrumbe de actividad y caída del poder adquisitivo, el conurbano se expande y se abre a una población que se aleja del centro y busca asentarse más lejos en un lugar para vivir. De acuerdo a las proyecciones del INDEC, hoy en los 24 partidos más cercanos a la Ciudad de Buenos Aires viven nada menos que 11,3 millones de habitantes, el 64% de los 17,5 millones de habitantes que tiene la Provincia. Si se suman Pilar, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, San Vicente, Presidente Perón, La Plata, Ensenada y Berisso, son unos 13 millones de personas que se reparten entre el primero, segundo y tercer cordón del GBA.

Formado a partir de la década del 30 como producto de las migraciones internas, el primer cordón se fusionó con el segundo a partir de los nuevos desplazamientos urbanos de los años ‘80 y hoy es una mancha que se extiende entre la General Paz y la ruta provincial 4 o Camino de Cintura, que une San Isidro con el Camino General Belgrano, entre Quilmes y Florencio Varela. El tercer cordón empieza para algunos en ese borde imaginario y llega hasta la ruta provincial 6, que conecta Zárate y Campana con el Gran La Plata, pasando por Luján, Las Heras, Cañuelas y San Vicente. Pese a que se trata de zonas muy distantes de la Capital, las autopistas profundizaron la conurbanización y las familias con dificultades para acceder a una vivienda se fueron alejando cada vez más en busca de un lugar para vivir.

Al final de esa frontera difusa, nace el cuarto cordón del GBA que se extiende entre lugares como Exaltación de la Cruz, Las Heras, Brandsen, Melchor Romero o Abasto, que forman parte de ese más allá del inabarcable continuo urbano que nace en la General Paz. En ese mundo, lejos de las preocupaciones del poder, hay miles de personas librando una batalla por la supervivencia y nuevas generaciones de migrantes. A esas zonas, semirurales, van a buscar un pedazo de tierra los hombres y mujeres expulsados del primer conurbano bonaerense.