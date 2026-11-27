El Gobierno Nacional debería destinar $11 billones al financiamiento de las universidades nacionales durante 2027, alrededor de un 50% más de lo que tenía previsto, luego de que la oposición consiguiera modificar el proyecto de Presupuesto 2027 durante su tratamiento en la Cámara de Diputados en la madrugada de este viernes. Aun así, la medida todavía deberá ser ratificada por el Senado.

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Originalmente, el Poder Ejecutivo había contemplado una asignación de $7,35 billones para las universidades en el artículo 11 del proyecto, incluido en el capítulo 2, negándose nuevamente a cumplir con lo determinado en la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas, reclamaba en cambio partidas por $11 billones.

Pero, durante la votación en particular, el oficialismo no consiguió reunir los apoyos necesarios para aprobar dicho capítulo del dictamen de mayoría, que fue rechazado con 130 votos en contra y 121 a favor. Esto habilitó la votación de la propuesta alternativa contenida en el dictamen de minoría de la oposición, que recogía el reclamo presupuestario de los rectores. Finalmente, la asignación de $11 billones fue aprobada con 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones.

De esta manera, en caso de que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, el Gobierno deberá contemplar partidas adicionales por $3,65 billones para el financiamiento universitario respecto de su propuesta original.

La derrota del oficialismo en ese punto se produjo pese a haber conseguido la aprobación en general del Presupuesto 2027, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras más de 15 horas de sesión.

La media sanción del Presupuesto constituyó el tercer triunfo legislativo del Gobierno durante la jornada, luego de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados y de la suspensión de las PASO en el Senado.

El reclamo de las universidades mientras se debatía el Presupuesto 2027

Mientras la Cámara de Diputados debatía el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional, los principales gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizaron un paro y movilización al Congreso este jueves en reclamo de mejoras salariales y más recursos.

“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento”, expresó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en una carta abierta a los legisladores enviada ayer, horas antes del debate en el recinto.

El CIN advirtió que la decisión sobre los recursos universitarios quedará en manos del Congreso y pidió a los legisladores tener en cuenta el impacto sobre los estudiantes. "De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación", afirmó el organismo, que agradeció a quienes sí acompañaron sus reclamos.

"Les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron", concluyó el documento leído públicamente horas antes de la votación en Diputados.