Un candidato de Cambiemos llamó "delincuentes" a Hebe y Estela de Carlotto

En medio de la campaña, el ex ministro macrista Alejandro Finocchiaro buscó polarizar de la peor manera e insultó a las referentes en derechos humanos.

El ex ministro de Salud durante el macrismo, Alejandro Finocchiaro, lanzó un aberrante mensaje contra la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y contra la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. El político buscaba sacar rédito electoral del asesinato del kioskero en Ramos Mejía.

"En Argentina hay una grieta de características ideológicas y morales. De un lado están los delincuentes y gente como Zaffaroni, Hebe de Bonafini o Estela de Carlotto, que los defienden. Del otro lado estamos las personas de bien que queremos vivir en paz. El Estado tiene que garantizarnos que podamos vivir en paz”, sostuvo Alejandro Finocchiaro en Radio Mitre.

"De un lado están los delincuentes y gente como Zaffaroni, Hebe de Bonafini o Estela de Carlotto, del otro lado estamos las personas de bien", dijo Finocchiaro COMPARTIR:

Luego planteó que el delincuente tiene que cumplir la condena sin aclarar que el presunto asesino del kioskero había cumplido seis años de prisión efectiva -su condena completa- por robo a mano armada. "La sociedad está mejor cuando un delincuente es condenado y cumple su condena, que es para castigar y excluir un elemento nocivo para la sociedad. La sociedad está mejor cuando la policía abate a un delincuente”, agregó.

“Nunca vi algo como lo de ayer en La Matanza. La gente estaba indignada, pidiendo justicia por Roberto Sabo y por las decenas de personas que fueron asesinadas este año y el año pasado”, agregó Alejandro Finocchiaro, que participó de la marcha que se llevó a cabo en Ramos Mejía en la noche del lunes y que terminó con una fuerte represión por parte de la policía, que arrojó gases contra la multitud.

“En ningún país del mundo sucede esto. El contrato que hicimos para vivir juntos, que es la Constitución, prevé que nos aseguren la vida, la propiedad y la libertad”, agregó. Y afirmó: “En Argentina en los últimos 20 años hemos naturalizado lo que no es natural. hemos naturalizado que hay un sector de la sociedad que no trabaja y otro que sí lo hace para mantenerlos. Hemos naturalizado que tenemos suerte si somos víctimas de un delito pero no nos pegan un tiro. Hay que terminar con eso”.

Con poco más del 15% de la deuda que tomó Macri se terminaría la hambruna mundial

La dimensión de la deuda con el FMI que contrajo Mauricio Macri durante su gobierno abarca esferas impensadas como por ejemplo que con solo un poco más de 15 por ciento de su total se acabaría la hambruna en el mundo. A esa conclusión se llega al analizar el último informe que publicó el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) que advirtió que el número de personas al borde de la hambruna (al nivel del IPC4, definido como una emergencia o peor) en 43 países, es de 45 millones y el costo de combatir la hambruna asciende a 7 mil millones de dólares.

Es así que con el préstamo que solicitó el gobierno de Macri al FMI, un crédito de USD 57.000 millones (de los que finalmente se embolsaron USD 44.000 millones), más del 15 por ciento de lo que el macrismo usó para “pagarle a los bancos comerciales” para la fuga de capitales se podría acabar la hambruna de decena de millones de personas que están al borde del abismo en todo el planeta.