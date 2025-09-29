El Servicio Penitenciaro, dependiente de Bullrich, apoyó el pedido de salida de Von Wernich, el cura que participó en la dictadura.

El Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, apoyó el pedido de salidas transitorias de Christian Von Wernich, cura cómplice y partícipe de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En 2007, había sido condenado por el delito de genocidio a cadena perpetua por 34 secuestros, 31 casos de tortura y siete muertes, pero tras varios pedidos de salida, el SPF considera finalmente ceder.

Von Wernich ofició como capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar y fue condenado hace casi 20 años atrás. Sin embargo, en 2023, durante el gobierno anterior, realizó el primer pedido formal de traslado para poder continuar con su condena en "en un ámbito eclesiástico”. En ese momento, la institución denegó su pedido y quedó desestimado. Pero ahora, volvió a pedir salidas transitorias y, ahora sí, contó con el apoyo del Servicio Penitenciario.

En mayo de este año, volvió a presentar formalmente un nuevo pedido de salidas transitorias “para visitar a su hermano” que vive en Corrientes, y dejó asentado que volvería a Campo de Mayo, donde cumple la pena a reclusión perpetua, bajo su “palabra de honor”. En este contexto, el mismo Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo había condenado, le solicitó al SPF, que depende de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que analizara su traslado a una unidad penal en la provincia litoraleña donde reside su hermano.

Myriam Bregman y un fuerte descargo en contra de la salida de Von Wernich

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, quien fue parte de la querella en el juicio oral que lo condenó a perpetua, manifestó que el religioso “fue una pieza clave” en el genocidio que se llevó adelante en Argentina, desde marzo de 1976 hasta el comienzo de la democracia.

También aseguró que la participación del cura fue “fundamental” en los centros clandestinos del Circuito Camps (una red integrada por 29 lugares destinados a detenciones ilegales que funcionaron bajo las órdenes de la Policía bonaerense); en el llamado COTI Martínez, que fue el Centro de Operaciones Tácticas I en Zona Norte; y en el Puesto Vasco situado en Quilmes, entre otros.

“Fui parte de la querella de Justicia Ya! en el juicio oral que se le realizó en 2007 en la ciudad de La Plata. El horror se respiraba en cada audiencia, donde sobrevivientes y familiares relataban cómo usaba su condición de sacerdote para arrancar confesiones. Nunca fue excomulgado por la Iglesia, a pesar de que se comprobó que usaba su condición de cura para obtener datos bajo tortura. Von Wernich fue uno de los que instauró la versión de que ‘los desaparecidos estaban en Europa’; les sacaba dinero a las familias diciendo que los llevaría al exterior y luego él mismo participaba de las torturas y asesinatos”, recordó Bregman.

Por último, sentenció: “No es un ex genocida. Todos ellos siguen cometiendo delitos, no nos dicen cuál fue el destino de las y los desaparecidos ni de los niños y niñas apropiados en la dictadura cívico-militar y que, al día de hoy, siguen sin recuperar su identidad”.