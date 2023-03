Los jueces que condenaron a CFK le dieron salidas transitorias a un represor

Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, dos de los magistrados que condenaron a la Vicepresidenta, firmaron una autorización especial para que Martín Eduardo Sánchez Zinny, condenado por homicidio agravado de militantes de izquierda en 1976, pudiera hacer salidas transitorias.

Dos jueces que condenaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad le concedieron salidas transitorias terapéuticas a un represor condenado a prisión perpetua por el secuestro y la desaparición de la madre de los periodistas Bárbara y Camilo García.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini firmaron en septiembre la autorización especial para que el represor Martín Eduardo Sánchez Zinny pudiera tener salidas en las inmediaciones de su domicilio, cerca del hipódromo de San Isidro, con uno de sus hijos.

Un mes antes, el represor había sido condenado por el Tribunal Oral Federal N°2 a la pena de prisión perpetua el exsubteniente Emilio Pedro Morello -quien fue diputado nacional por el partido de Aldo Rico- y los exsubtenientes Sánchez Zinny y Horacio Linari.

Estas salidas se habían iniciado durante la pandemia y sin ninguna tobillera electrónica. Sánchez Zinny tenía arresto domiciliario. Esto había sido solicitado con el propósito de cuidar a uno de sus hijos que tiene “trastorno del espectro autista”.

En 2021, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal advirtió que Sánchez Zinny “realiza caminatas junto a su hijo únicamente los días en que no tiene actividades programadas, y que, desde marzo de 2021, no surge de los informes que siga llevando adelante las caminatas pero que, a la vez, no resulta posible saberlo porque el nombrado no se encuentra monitoreado por ningún dispositivo de control”.

La defensa del represor pidió que se mantuviera ese régimen flexible de su prisión, pero la fiscal María Ángeles Ramos se opuso y reclamó “otras opciones para garantizar que el hijo de Sánchez Zinny pueda asistir a todas las actividades que sean necesarias por su estado de salud, como puede ser que un acompañante terapéutico u otros profesionales capacitados sean los que realicen las caminatas con él”.

El 7 de septiembre el Tribunal ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y mantuvo un régimen de salidas aunque acotado a los fines de semana. “Entendemos que corresponde mantener las salidas de Martín Eduardo Sánchez Zinny junto a su hijo, pero únicamente los sábados y domingos, de 10.00 a 12.30 horas, para que concurran a caminar alrededor del Hipódromo de San Isidro; toda vez que dichos días resultan ser los únicos en los que el nombrado Nicolás actualmente no lleva adelante las actividades recomendadas por los profesionales”, afirmaron. El tribunal dispuso que “lógicamente, se dejarán sin efecto los egresos concedidos el 19 de marzo de 2020 que tuvieran lugar de lunes a viernes”.

Ante esta situación, Camilo García expresó a través de sus redes sociales: "Tengo el enorme desagrado de informar a la población que el secuestrador, asesino y desaparecedor de mi madre, el condenado a perpetua Martín Sanchez Zinny ha sido beneficiado primero con la prisión domiciliaria y ahora (alerta!) con las salidas recreativas los fines de semana!".

"Una vergüenza este fallo de Gorini, Gimenez Uriburu (el que juega al fútbol en los abrojos con luciani en el equipo de Macri) y Florencia Landajo rubricado entre gallos y medianoches a espaldas de la prensa para beneficiar a un genocida como Martin Sánchez Zinny", protestó.

Gorini, Giménez Uriburu y Andrés Basso fueron los magistrados que condenaron a la Vicepresidenta en la causa Vialidad, por la que fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La ex mandataria cuestionó la decisión y afirmó que la justicia impulsó una "proscripción" contra ella.

Previo al fallo, Fernández de Kirchner señaló la connivencia entre Giménez Uriburu y el ex presidente Mauricio Macri, con quien compartía partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, a la que también asistía el el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani.

La condena

Sánchez Zinny, Morello y Linari fueron condenados en agosto del año pasado "a la pena de prisión perpetua en habilitación absoluta por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por su comisión, con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas".

Las víctimas fueron militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores (en su mayoría, estaban vinculados a la producción e impresión de revistas de la agrupación Estrella Roja y El Combatiente). Estas acciones represivas clandestinas se realizaron en el Regimiento de Infantería Nº6 (RI6) de Mercedes “General Viamonte” entre junio y julio de 1976.

Entre las víctimas se encuentraba Rocío Ángela Martínez Borbolla, docente, dirigente gremial y militante del ERP, que fue secuestrada a la vista de sus hijos, los periodistas Bárbara y Camilo García, cuando tenían 9 y 4 años respectivamente.

Años después, Morello y Sánchez Zinny integraron el grupo de carapintadas que lideró Aldo Rico. En el proceso judicial, ambos contaron con la defensa de María Laura Olea, hija de represores.

Sánchez Zinny fue identificado por Bárbara García durante el 2018 como el represor que la golpeó con su arma la noche del secuestro de su mamá y los amenazó, a ella y su hermano, con matarlos (años más tarde, fue denunciado por violencia por parte de su ex mujer).

Bárbara García había señalado: "Si llega a seguir en su casa, sin pulsera electrónica, como si nada, la que va a seguir estando presa soy yo". Mientras que su hermano Camilo, relató en aquel momento: "Me parece muy intimidante que Sánchez Zinny le haya iniciado una causa a mi hermana por reconocerlo. Ella tenía nueve años y los enfrentó, les quiso hasta pegar. Creo en mi hermana. Ella siempre pensó que de alguien de iba a acordar".

Por otra parte, en diálogo con C5N, Camilo había dicho que nunca imagino estar ante los responsables "de la desaparición forzada y los asesinos" de su madre, admitiendo que "es muy movilizante" y los "llena de esperanzas". Mientras que Bárbara manifestó: "Nos tocó un Tribunal muy complejo y cuestionado. Quiero creer en la Justicia y quiero creer que se va a respetar el Nunca Más. Sánchez Zinny y Morello deben tener penas máximas y cumplirlas en cárcel común, sino sentiré que habremos perdido".