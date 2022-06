La salud de Milagro Sala: la Corte Interamericana insistió con el pedido de informes sobre su estado

El órgano de la OEA puso un plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigenta social de Jujuy, que se encuentra detenida sin condena firme hace más de seis años.

Tras la internación de Milagro Sala y del creciente hostigamiento por parte de las autoridades provinciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró el pedido al Estado Argentino de informes sobre la salud de la dirigente social de Jujuy y sigue con atención su situación. Sala es beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal, que ordenó proteger su integridad física y psíquica a partir de la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de que gobierna Gerardo Morales.

En el marco de esa resolución de 2017, la Corte IDH le dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social. Como señaló insistentemente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.

En este marco, el embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, hizo un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre "una urgencia que está viviendo el país que es el deterioro del estado de salud de Milagro Sala, una muy valorada y emblemática dirigentes social indígena, cuyo caso ha tomado relieve nacional". "Más allá de la absoluta falta de independencia de la justicia de Jujuy, de las aberraciones jurídicas de ese poder judicial y de demoras inconcebibles de nuestra Corte Suprema de Justicia, la corte interamericana ha tomado intervención provisional desde 2017 pero es tan delicada la situación que la vigencia de esas medidas provisionales corren peligro", enfatizó.

Raimundi explicó que "estás que ordenaban la detención domiciliaria de una persona que está detenida hace seis años y medio sin condena firme y que en las últimas 72 hora sufrió un problema de salud muy grande". "La visita del presidente fue conmovedora pero no alcanzó para encuadrar la acción del poder judicial de una provincia que no responde a las medias planteadas. Por eso pido ante la urgencia y el deterioro de su salud y la irregularidad jurídica el mayor respaldo posible del sistema interamericano y la justicia Interamericana y que conozcan in situ la situación", completó.

La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández visitó a Sala este miércoles en la clínica Los Lapachos y expresó su preocupación por la situación de la dirigente que "no es nueva y la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de persecución". El mandatario afirmó que no puede indultar a Milagro por las condenas que le impuso el Poder Judicial de Jujuy.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, aseguró que Sala atraviesa "una creciente persecución política, judicial y mediática" e hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales de Jujuy a que dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento. "Todos los que tenemos responsabilidad política tenemos que pensar qué vamos a hacer en esta situación, porque hoy es Milagro, pero mañana puede ser cualquier ciudadano o ciudadana argentina. Gerardo Morales la quiere muerta", completó Pietragalla.