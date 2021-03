La vicepresidenta Cristina Kirchner elogió la historia personal que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contó acerca de la última dictadura cívico militar de la Argentina y que involucra a su padre y Sergio Massa dejó más solo a Mauricio Macri compartiendo el guiño político.

"Resulta reconfortante", escribió la ex presidenta. acerca de la nota en la que el alcalde porteño habló sobre la desaparición de su padre, el ex presidente de Racing Horacio Rodríguez Larreta, durante la dictadura militar. ¿Qué hizo el presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador? Massa apoyó el mensaje y retuiteó a la vicepresidenta.

Cristina había escrito en Twitter: "Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar".

Ayer, 24 de Marzo, el jefe de Gobierno porteño había contado cómo fue el secuestro de su padre en 1977. "Yo tenía 12 años. Me acuerdo que vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. Y me acuerdo que una noche me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta y dice 'señor, lo buscan abajo'. Era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté", indicó el mandatario porteño.

24 de marzo: Macri atacó a Estela de Carlotto

Por su lado, Mauricio Macri decidió hacer silencio, no emitió ningún mensaje por el Día de la Memoria y quedó expuesto. Para peor: hoy atacó a Estela de Carlotto en el programa de Jorge Lanata.

Larreta volvió a hablar de aquel episodio que se produjo en 1977 y que tuvo como protagonista a su padre homónimo, Horacio Rodríguez Larreta, quien falleció en 2004. Ahora, aportó más detalles a través de una serie de videos que difundió por su cuenta de Twitter.

"Papá se levantó y dijo 'voy a ver quién es'. Y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo no sé si un sereno o quién lo vio, que bajó como a abrir y que lo agarraron y, literalmente, en un Falcon verde se lo llevaron, en un simbólico Falcon verde. Y desapareció, no tuvimos más noticias", rememoró.

El padre de Larreta era militante del Movimiento de Integración del Desarrollo (MID), conocía al cura asesinado Carlos Mugica y era en 1977 al momento de la detención presidente de Racing. "Y me acuerdo que mi tío Augusto, que era actor, dijo 'bueno, quédense tranquilos que yo me voy a ocupar'. Y empezaron a pasar los días. ¿Y papá, y papá? Y pasaba otro día. Viste cuando te das cuenta que no te quieren decir algo que ya es muy obvio. Estaba mi abuela que vino a vivir con nosotros, estaba mi mamá, muy presente también", dijo para describir la desesperante situación que vivió en aquel entonces.

Rodríguez Larreta indicó que a los diez días el tema se hizo público porque hubo un partido entre Racing y River, momento en que los medios se percataron de la ausencia. El padre de Larreta logró sobrevivir y sostiene que nunca supo donde estuvo secuestrado debido a que tenía los ojos vendados, aunque suponen que fue en el Pozo de Banfield.