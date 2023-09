Estela de Carlotto, por el acto negacionista de Villarruel: "Responsabilizo a los que le dieron la Legislatura"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le restó importancia al acto negacionista y pidió: "No le demos importancia. Si le damos importancia, es lo que ella quiere".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo este lunes que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Victoria Villarruel, es "una mala persona". Sobre el acto negacionista que se hará este lunes en la Legislatura porteña, y del cual participará Villarruel, expresó en El Destape Radio: "Responsabilizo a quienes le dieron el espacio".

"No le doy ninguna importancia a esta mujer. Es una mala persona y fue siempre así, así que ni me interesa lo que va a hacer, dónde y cómo. Sí responsabilizo a quienes le dieron el espacio, que es un espacio de todos, no es de ella, para decir disparates. Que lo diga, lo va a decir, y los que sabemos que es mentirosa y mala ni tengamos importancia en pensar en ella", señaló la referente de derechos humanos en la víspera del evento del que participará Villarruel.

Además, pidió que los que "creen que (Villarruel) dice verdades, escuchen, piensen, lean la historia, porque la está distorsionando completamente". Insistió en que no le da "ninguna importancia" ya que "es una mujer perdida ahí en el mundo de la política que ha salido a decir esto para tener resonancia" y agregó: "No le demos importancia. Si le damos importancia, es lo que ella quiere".

La presidenta de Abuelas apuntó no solo contra la diputada negacionista, sino que puso el foco en el candidato presidencial Javier Milei. "Acá ya sabemos quiénes son los sinvergüenzas y quiénes son los buenos. Así que acá el que quiere enterarse se entera. Pero no vamos a estar hablando siempre de los malos mientras perdemos hablar entre nosotros. Tenemos que ponernos en guardia, intentar, proceder, ayudar, a que sobre todo los jóvenes sepan votar. Que no los engañe un delirante que seguramente aprovechó su juventud para arriarlos como si fuera una manada", dijo.

En ese sentido, mostró su inquietud por los jóvenes que votaron a la fórmula libertaria en las PASO del 13 de agosto. "A mí me preocupa mucho la juventud, entonces yo digo a los padres que vigilen y vean y cuéntenle a sus hijos la verdad, y los chicos, que no son tan chicos tampoco algunos, que sepan que votar es sagrado y que esto de tener la democracia más larga de nuestra historia es una gloria. Nunca pasó. Yo tengo 92 años y he vivido dictaduras de todos los colores, pero tener la democracia más larga de la historia lo festejo día y noche. Entonces que festejen eso y que piensen qué dice cada quien de los que quieren ser presidentes del país", sostuvo.

"No podemos decir que no se hizo lo suficiente, porque uno tendría que decir que fueron los gobiernos. Porque nosotros no gobernamos, votamos y se acabó, y le damos todo el voto a la persona que pensamos que va a hacer lo que necesitamos que haga. Pero tuvimos etapas dificilísimas, la pandemia, la sequía, la deuda que dejó el señor que tendría que estar preso por esa deuda del FMI, y sin embargo seguimos de pie", manifestó Carlotto. Y concluyó: "Hay que levantarle el ánimo a la gente para seguir de pie. Los sindicatos, las organizaciones sociales, el Gobierno y todos los que queremos la Patria que siempre soñaron y soñamos porque era la que querían también los 30.000".