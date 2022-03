Carlotto: "Siempre tenemos que pensar que más podemos hacer"

La titular de Abuelas mantuvo un diálogo con el embajador en Estaods Unidos, Jorge Argüello, con motivo del Día de la Memoria. "Faltan 300 nietos por encontrar", remarcó Carlotto.

“Siempre tenemos que pensar qué más podemos hacer. No quedarnos con odios y rencores, ni querer revancha, sino pensar que más podemos hacer”, sostuvo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en un diálogo con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, realizado para conmemorar el Día de la Memoria. Respecto al sentido de su larga lucha con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y los juicios a los represores, Carlotto contó que recibe el reconocimiento de otros países de la región. "El mundo nos ha reconocido como un país de lucha. Hay cierta admiración de piases latinoamericanos que han tenido dictaduras militares simultáneas a las nuestras", reveló.

La videoconferencia se realizó días atrás pero fue difundida por el Día de la Memoria. “El 24 de marzo nos ofrece una oportunidad especial para sumarnos a un ejercicio para reflexionar colectivamente sobre la última dictadura. Los horrores del terrorismo de Estado lastimaron nuestra sociedad con heridas muy profundas que aún duran”, reflexionó el embajador Argüello. El diplomático recordó que el país se encuentra próximo a cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia, una rareza en la historia moderna. "La democracia más larga de nuestra historia hay que cuidarla", respondió Carlotto. Allí fue que comentó que siempre hay que pensar que más se puede hacer.

La titular de Abuelas repasó la historia de su hija Laura, que a sus 19 años ya tenía militancia estudiantil. Ella ya se había dado cuenta que esa dictadura militar era mucho peor que las anteriores y que por eso le recomendó a su hija a que se fuera. “Nadie quiere morir, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestro lucha no va a ser en vano”, contó Carlotto que le respondió Laura. “A partir de ahí decidí no mortificarla más. La cuidé de lejos. La secuestraron y comencé la lucha. Una consuegra mía me dijo que había personas que estaban en la misma situación que yo. Fui y me recibieron con los brazos abiertos”, comentó sobre su llegada a Abuelas.

"Faltan 300 nietos por encontrar. Encontramos 130. Esta actividad la tenemos que hacer mundial. Los nietos, que tienen más de 40 años, pueden estar en cualquier lugar del mundo. Por trabajo, aventura o estudio”, explicó Carlotto durante el diálogo. En ese sentido, dijo que “recuperar un nieto es un premio” y que es ”un premio más que el de la Paz”. Y agregó: “Es la alegría colectiva, del país y de la familias que viene a buscarlos para reconocerlo”. Carlotto pasó el Día de la Memoria en España donde fue homenajeada junto a su nieto recuperado Ignacio Montoya Carlotto.

Argüello le preguntó por aquel día inolvidable que la jueza María Servini le contó que había encontrado al nieto buscado por años. “Nos abrazamos y lloramos juntas. Fue una noticia especial. Fue una alegría colectiva”, indicó. También le comentó que tiene “una relación magnífica con su nieto”.

A la conversación se sumó Usra Zeya, la subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos. “Los Estados Unidos aplauden a Estela y a la histórica lucha a la Asociación de los derechos humanos en su país de origen, y sus esfuerzos por convertir a la Argentina en líder internacional en materia de Derechos Humanos”, indicó. “Nos comprometemos a trabajar en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil, como las Abuelas de Plaza de Mayo, y con gobiernos afines como el de la Argentina, para promover la transparencia, la justicia, los derechos humanos y la democracia!”, sostuvo la funcionaria.