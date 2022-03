Cafiero, sobre el 24M: remarcó que "el Servicio Exterior defiende la política de Memoria, Verdad y Justicia"

El canciller encabezó un acto por el Día de la Memoria en el IPPDH. Remo Carlotto, titular del instituto, llamó a construir una agenda vinculada al presente.

El canciller Santiago Cafiero presidió este martes el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR ubicado en el predio de la ex ESMA. "Cuando decimos que el Servicio Exterior de la Nación debe defender los intereses nacionales, lo que decimos es que defiende nuestra política de Memoria, Verdad y Justicia", manifestó en el Museo Sitio de Memoria ESMA.

Acompañado por el titular del IPPDH, Remo Carlotto; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; la abuela de Plaza de Mayo, Buscarita Roa; representantes de organismos y miembros del cuerpo diplomático extranjero en el país. "El interés nacional se debe defender y se debe ratificar siempre porque vamos a seguir peleando por una Argentina que debe ser más justa, peleando porque la política que llevan adelante los organismos de Derechos Humanos en la Argentina han marcado la posibilidad de que no volvamos a cometer los errores del pasado", manifestó el canciller.

Por otro lado, tras pasar el peor momento a causa del COVID-19, Cafiero puntualizó: "Dos años de pandemia hicieron que este tipo de acciones se tengan que hacer a distancia. Y ahora tenemos la posibilidad de estar juntándonos y reuniéndonos. No quería dejar pasar la posibilidad de que los embajadores y embajadoras, que muchos de ellos llegaron en plena pandemia y que no conocían la ex ESMA, este Instituto, tengan la posibilidad de conocerlo".

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) fue creado con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los Estados Partes, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en Derechos Humanos y contribuir a la consolidación de los Derechos Humanos como eje fundamental de la identidad y desarrollo del MERCOSUR.

Por su parte, durante el acto, Carlotto reflexionó: "El ejercicio de la memoria no es solamente recordar cada uno de los acontecimientos que se padecieron durante esos años de terrorismo de Estado, sino la construcción de una agenda vinculada al presente". Y sostuvo: "La puesta en valor, el respeto y el acompañamiento a la lucha del movimiento de derechos humanos en nuestro país tiene como fundamento construir la articulación del Nunca Más; construir el andamiaje donde se cimiente la lucha contra la impunidad y saber qué sucedió".

Para cerrar, Lita Boitano tomó la palabra. "El 24 de marzo marcharemos por nuestros hijos, por todos los que no están, por los sobrevivientes que pasaron por campos de concentración y que gracias a ellos pudimos y estamos haciendo los juicios, porque son los testimonios directos", destacó. Señaló la consigna de la marcha -"A 46 años del golpe genocida, reforzamos nuestra lucha"- y sentenció: "Reforzamos nuestra lucha defendiendo nuestra soberanía, la verdad por los y las 30.000 desaparecidos, los miles de presos políticos, los miles de asesinados y por la justicia del pueblo".