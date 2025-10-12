30 mil deportistas, de 135 distritos de la provincia: llega la final de 34° edición de los Juegos Bonaerenses 2025

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este lunes 13 de octubre en Mar del Plata la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, que reúne a más de 30 mil finalistas de toda la provincia en la principal competencia deportiva y cultural del país. El acto inaugural se desarrollará a partir de las 14 horas en Las Toscas, con la presencia de deportistas bonaerenses que se destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

Impulsados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, los Juegos Bonaerenses constituyen una política pública emblemática que desde 1992 garantiza el acceso igualitario a la práctica deportiva y a la expresión cultural, que además fortalece los lazos comunitarios y la identidad bonaerense. En el marco de un gran espectáculo musical, que marcará el inicio de una semana de competencia y convivencia, el mandatario bonaerense estará junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

Una competencia masiva

Este año, con 480 mil inscriptos, se alcanzó un nuevo récord de participación respecto a 2024. Las etapas local, regional e interregional permitieron que representantes de los 135 municipios clasificaran a la gran final en Mar del Plata, tras meses de competencia en distintas disciplinas.

Entre las novedades de la edición 2025, se destacan la incorporación del taekwondo ITF y la pesca en la categoría juveniles, junto con las pruebas de lanzamiento de disco y martillo en atletismo. También se adaptó el hockey a la modalidad de 11 jugadores. En la categoría intergeneración, se sumaron actividades tradicionales como bochas, sapo y fútbol tenis, que acompañan a orientación, tejo y truco.

En el ámbito cultural, la competencia suma la prueba de acrobacia aérea en juveniles y mantiene la participación de adultos mayores y personas con discapacidad, reafirmando el carácter inclusivo del programa. Además, continúa la categoría para personas trasplantadas, con las disciplinas de atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.

Actividades abiertas al público

Del martes 14 al viernes 17 de octubre, de 10 a 18 horas, la Plazoleta Almirante Brown, ubicada en la rambla de Mar del Plata, será un punto de encuentro con actividades gratuitas, muestras artísticas y propuestas participativas impulsadas por el Gobierno de la Provincia.

El espacio contará con la participación de distintos ministerios bonaerenses, Desarrollo de la Comunidad, Salud, Ambiente, Mujeres y Diversidad Sexual, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Hábitat y Desarrollo Urbano, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, junto al Instituto Cultural, el Ministerio de Turismo y la FeDUA, que ofrecerán charlas, exhibiciones y espacios de difusión de programas provinciales.

Entre las actividades destacadas habrá charlas sobre nutrición y psicología deportiva, presentaciones de freestyle, danzas urbanas y disciplinas escénicas, además de sectores recreativos con ajedrez gigante, música y deportes al aire libre.

También estará presente la Feria del Mercado de Productores Familiares, organizada por la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con la participación de emprendedores bonaerenses que ofrecerán productos regionales y de la economía social.