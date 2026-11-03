El exdiputado de Neuquén Mariano Mansilla denunció que un colegio privado exigió a sus alumnos asistir a una reunión en un templo evangélico que inauguró Javier Milei para poder ser inscriptos en el 2027. Se trata del nuevo auditorio de la Iglesia Jesús es Rey, que pertenece a la familia de la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Nadia Márquez.

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"En Neuquén la educación debe ser Laica y obligar a las familias a concurrir a una misa para reinscribirlos no cumple el requisito constitucional", escribió Mansilla en su cuenta de X. Su mensaje estaba dirigido a la senadora libertaria, quien salió al cruce de una publicación de un periodista que reveló mensajes internos del colegio AMEN de Neuquén.

En las imágenes publicadas se ven presuntos mails de la Preceptoría de AMEN, en el que se informa que para realizar la "Reinscripción 2027" de los alumnos, las familias deben dar un "primer paso" que es "asistir a una reunión" en la Iglesia Jesús es Rey.

Este templo, ubicado en J.J. Lastra 3100, en la capital neuquina, es el que fue a inaugurar el sábado pasado Milei junto a su hermana Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Al finalizar la reunión, se podrá acreditar la asistencia en galería interna pasando la Librería, mediante la firma del listado y la entrega de la constancia de asistencia dispuesta para tal fin", dice el mensaje.

El cruce entre Mansilla y Márquez

"De ser cierto, es muy grave. El estado paga la totalidad de la masa salarial (escuela pública de gestión privada) y obligan a concurrir a un templo evangélico para renovar la matrícula", escribió en X el exdiputado en sus redes al compartir el mensaje del periodista Beto Valdéz.

Luego de que se viralizara su mensaje, la propia senadora libertaria salió a contestarle. "Hola perro salchicha. Cada padre conoce los valores que se le enseñan a sus hijos, y escogen si es el lugar adecuado para ellos o no. Seguí currando vos con los mapuches y con las familias estafadas por la coop. 127. Ya recibí a varias y están decepcionadas", retrucó Márquez.

Después, Mansilla recogió el guante y volvió a la carga. "Hola Pastorcita!, en Neuquén la educación debe ser Laica y obligar a las familias a concurrir a una misa para reinscribirlos no cumple el requisito constitucional. Sobres los estafados por la cooperativa 127 hectáreas, tendrías que hacer tu trabajo de senadora y gestionar ante el organismo nacional que las rige (INAES) su intervención", apuntó.