El Gobierno de la Nación informó, a través de su página oficial y en la sección del Ministerio de Defensa, la compra de tres camiones 0km para las Fabricaciones Militares de Jáchal y fue fuertemente criticado por Diago Cabot, periodista de La Nación, en sus redes sociales. "El ministro Agustín Rossi comunica que Fabricaciones Militares compró 3 camiones. Tres cambiones, dijera Luis Brandoni", escribió imitando al actor en la famosa película Esperando la carroza.

Sin dar vueltas, el titular de la cartera de Defensa le respondió duramente y lo deschavó sin dar vueltas. "Mejor comprar camiones, vestimentas y protecciones para los trabajadores que pagar tus viajes por el país, Diego Cabot, como hacia Marcos Peña mientras intentaba cerrar Fabricaciones Militares en San Juan", lo cruzó y encendió la polémica. Mientras que sentenció: "Te invito a recorrerla, eso sí, el pasaje te lo pagás vos".

Como respuesta, el comunicador lo llamó mentiroso y aclaró que no conoce San Juan. Frente a esto, Rossi volvió a cruzarlo y dejó una noticia titulada "Marcos Peña le banca pasajes a periodista militante que opera contra Aerolíneas", donde se explica que el periodista escribió casi 20 notas contra Aerolíneas y se observa la prueba de que el pasaje fue autorizado por el mismísimo Peña. "Como verás, no miento. Marcos Peña te pagaba pasajes. Nunca dije que conocían San Juan, por el contrario, te invité a conocerlo. No sabés lo que te perdés. Eso sí, pagate el pasaje", sentenció el ministro.

El cruce en redes:

Con respecto a los tres vehículos equipados con alta tecnologías destinados a la Planta de Explosivos y Servicios Mineros de Fabricaciones Militares (FM), ubicada en San José de Jáchal (San Juan), Rossi participó de su entrega por videollamada y además les brindó nueva indumentaria para todo el personal. "Estas mejoras en las condiciones laborales con una inversión estimada en 47 millones de pesos refuerzan nuestro compromiso en la protección de cada trabajador y trabajadora de Fabricaciones Militares", anunció.

Sobre este tema, en dicho acto, el titular agregó: "En virtud de lo solicitado por el Presidente Alberto Fernández en este año de gestión hemos incrementado el nivel de negocios y de personal de las fábricas, gracias a la gran tarea emprendida por el cuerpo directivo y todo el personal". Y sentenció: "Esperamos seguir ampliando nuestro horizonte de negocios que generará mayor incorporación de trabajadores".