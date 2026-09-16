El dato que complica a Weretilneck: más de 100 mil personas tienen deudas irregulares en Río Negro

El endeudamiento de los hogares se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro económico en Río Negro. Más de 100 mil personas tienen actualmente dificultades para cumplir con sus compromisos financieros y, detrás de esa cifra, aparece un fenómeno que atraviesa a familias de distintos sectores: el crédito dejó de utilizarse solamente para realizar compras importantes y comenzó a ser utilizado para cubrir gastos habituales.

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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de información del Banco Central y de la Central de Deudores, contabilizó 101.275 personas con deudas en situación irregular en Río Negro a julio de 2026.

El número representa aproximadamente el 1,7% de los morosos registrados en todo el país. A nivel provincial, el relevamiento ubicó en 15,4% la proporción de familias con algún grado de irregularidad crediticia, apenas por debajo del promedio nacional, que llegó al 15,7%.

La evolución registrada durante los últimos meses muestra la velocidad con la que se agravó el problema. En junio, la cantidad de rionegrinos en situación de mora había sido estimada en 85.663 personas, dentro de un universo superior a las 350 mil que recurrían a préstamos, tarjetas u otras formas de financiamiento.

Más allá de las diferencias que puedan existir entre las distintas mediciones, el dato central es el crecimiento de las dificultades para pagar. Cada vez más hogares acumulan cuotas, refinancian compromisos o recurren a nuevos préstamos para afrontar obligaciones anteriores.

La situación se explica, en buena medida, por la pérdida de capacidad de compra. Cuando los ingresos dejan de alcanzar para cubrir los gastos mensuales, el crédito aparece como una forma inmediata de compensar esa diferencia. El problema surge cuando esa solución se transforma en un mecanismo permanente y una parte creciente del ingreso futuro queda comprometida para cancelar deudas anteriores.

Río Negro tiene el mayor desempleo del país

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al trimestre móvil febrero-abril, Río Negro alcanzó una tasa de desempleo del 13%, la más alta de todo el país, mientras que el 32,2% de las personas ocupadas trabaja sin estar registrada en la seguridad social, uno de los niveles más elevados a nivel nacional.

El deterioro del mercado laboral se profundizó durante los últimos meses. La desocupación en el departamento Río Negro aumentó 0,9 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, cuando se ubicaba en 12,1%, y acumula un incremento de cuatro puntos en lo que va del año, reflejando las crecientes dificultades para acceder a un empleo formal.

Los indicadores también muestran un desempeño por debajo de los promedios nacionales. La tasa de actividad en Río Negro se ubicó en 61,9%, frente al 64,4% del promedio del país, mientras que la tasa de empleo fue del 53,9%, lejos del 59,5% registrado a nivel nacional.

Más de tres de cada diez trabajadores del departamento desempeñan tareas sin realizar aportes a la seguridad social, una condición que implica menor protección frente a enfermedades, falta de cobertura laboral y mayores dificultades para acceder a una jubilación en el futuro.